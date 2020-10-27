Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що рішення його суду щодо директора НАБУ Артема Ситника є чинним. Він наполягає, що ОАСК приймає рішення згідно із законом.

За словами Вовка, опоненти України завжди підміняють закон політичною доцільністю. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Рішення ОАСК є спробою захоплення влади, – юристка про ухвалу проти Ситника

Підозрюваний за декількома кримінальними статтями глава Окружного адмінсуду Києва зазначив, що нібито опоненти України "завжди програють і будуть програвати".

Трохи дров у вогонь з приводу вчорашнього рішення ОАСК у вигляді окремої ухвали стосовно невиконання рішення КСУ по Ситнику,

– написав Вовк.

Що цьому передувало