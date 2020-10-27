Вовк прокоментував рішення ОАСК щодо Ситника
Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що рішення його суду щодо директора НАБУ Артема Ситника є чинним. Він наполягає, що ОАСК приймає рішення згідно із законом.
За словами Вовка, опоненти України завжди підміняють закон політичною доцільністю. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу Рішення ОАСК є спробою захоплення влади, – юристка про ухвалу проти Ситника
Підозрюваний за декількома кримінальними статтями глава Окружного адмінсуду Києва зазначив, що нібито опоненти України "завжди програють і будуть програвати".
Трохи дров у вогонь з приводу вчорашнього рішення ОАСК у вигляді окремої ухвали стосовно невиконання рішення КСУ по Ситнику,
– написав Вовк.
Що цьому передувало
- 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, у межах позову Карєєва видали окрему ухвалу "про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства".
- У відповідній ухвалі суд зобов'язав Мін'юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ. Підставою нібито було рішення КСУ, який визнав незаконним указ про призначення Артема Ситника.
- ОАСК прийняв ухвалу беручи до уваги рішення КСУ, а також зазначив, що Ситник начебто втратив повноваження директора ще 28 серпня.
- Також суд направив у Держбюро вказівку відкрити кримінальну справу щодо невиконання Ситником рішення Конституційного суду, незаконного присвоєння владних повноважень та спроби незаконного захоплення влади.