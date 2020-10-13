Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з Окружного адмінсуду Києва. За дивним збігом в Україні дійсно є 2 судді Вовка: скандальні і зашкварені. Вони перетнулися і суддівська солідарність зробила свою справу.

Немає сенсу, чи рішення є законним, чи ні. Печерський суд взагалі не повинен був його розглядати. Про це зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик в ефірі 24 каналу.

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За її словами, Павло Вовк своїми діями показав, що в Україні відбувається кривосуддя. Адже правосуддям це назвати не можна.

Очевидно, що цим він просто насміхається над всім українським суспільством,

– сказала Чижик.

Вона повідомила, що суддя пішов у Печерський суд тільки тому, що сам сумнівається у законності того, що робить. Саме в тій юстиції він може розв'язати свої питання набагато простіше.

Стиль Вовка

"Я думаю – це цілком у стилі Павла Вовка. Особливо якщо згадати записи, які оприлюднило раніше Національне антикорупційне бюро", – зауважила експертка. Вона додала, Вовк продемонстрував всьому суспільству, що він контролює всю судову систему, окрім Вищого антикорупційного суду, якого боїться.

Галина Чижик ствердила, що він робить це для того, аби максимально зараз повставляти палки в НАБУ і не допустити розгляд цієї справи Вищим антикорупційним судом.