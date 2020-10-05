Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та трьох його колег чекають в Антикорупційному бюро. Суддів запрошують для участі в процесуальних діях.

Судді мають взяти участь у процесуальних діях З'явитись до НАБУ судді мають 9 та 12 жовтня. Про це мовиться на сайті Антикорупційного бюро. До теми "Плівки Вовка": голову Держсудадміністрації відсторонили від посади Кому надійшли повістки: Павлу Вовку;

Євгенію Аблову;

Ігорю Погрібніченку;

Володимиру Келеберді.

Повістка Павлу Вовку / Фото пресслужби НАБУ Головне про справу суддів Окружного адмінсуду НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.

Також суддів звинуватили у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру.

Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому.

Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.

НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК , його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.