Вовка та його колег-суддів викликають до НАБУ: деталі
Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та трьох його колег чекають в Антикорупційному бюро. Суддів запрошують для участі в процесуальних діях.
Судді мають взяти участь у процесуальних діях
З'явитись до НАБУ судді мають 9 та 12 жовтня. Про це мовиться на сайті Антикорупційного бюро.
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Кому надійшли повістки:
- Павлу Вовку;
- Євгенію Аблову;
- Ігорю Погрібніченку;
- Володимиру Келеберді.
Повістка Павлу Вовку / Фото пресслужби НАБУ
Головне про справу суддів Окружного адмінсуду
- НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.
- Також суддів звинуватили у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.
- 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру.
- Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому.
- Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.
- НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.
- На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.