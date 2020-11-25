Росія активізувала заходи з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Країна-агресор хоче спровокувати недовіру до влади та звести до мінімуму дії з урегулювання ситуації на Донбасі.

Для цього Кремль застосовує проросійські ЗМІ, журналістів та "агентів впливу", які, зокрема, перебувають на території України. Про це заявили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дізнайтеся більше Москва та Пекін фінансують численні фабрики ботів: як реагують у НАТО

Як проводиться інформаційна атака

Зазначається, що "російські агенти" будуть розповсюджувати фейки про рішення влади, які стосуватимуться соціальних та економічних проблем, зокрема, і щодо пандемії коронавірусу.

На думку розвідки, Росія розпочала інформаційну атаку, тому що відчуває слабкість своїх позицій в Україні. Втім, це не завадить державі реформувати Збройні сили та запровадити стандарти НАТО.

В Україні створять центр контрпропаганди

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак ще 5 листопада розповів, що для боротьби з російськими фейками в Україні запрацює центр контрпропаганди. Створити такий центр допоможуть міжнародні експерти, яких запросив Зеленський.

Зверніть увагу! У жовтні 2020 року соціологічна компанія InMind оприлюднила результати своїх опитувань. Виявляться, що 17% українців отримують інформацію з російських ЗМІ. Однак тих, хто їм не довіряє, є значно більше – понад 70%. Детальніше про опитування можна прочитати за посиланням.