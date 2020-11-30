Росія перекидає в Нагірний Карабах військовослужбовців 15 окремої мотострілецької бригади. Це саме та бригада, кадрових військових якої міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm неодноразово фіксувала як безпосередніх учасників бойових дій на Донбасі.

Також є свідчення участі військовослужбовців 15 бригади в операції по захопленню Криму. Про це – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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У базі даних InformNapalm встановлені особисті дані 37 російських військовослужбовців зі складу цієї бригади, які брали участь у військовій агресії проти України.

Достеменно відомо також, що саме 15 так звана "миротворча" бригада у 2005 – 2008 роках перебувала в зоні грузино-абхазького конфлікту. А також брала участь і в російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

Росіяни, які брали участь у військовій агресії проти України / Інфографіка InformNapalm

Перекидання військових та техніки у Нагірний Карабах

9 листопада російський президент Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій. Угода передбачає, що в регіоні буде розміщений російський "миротворчий" контингент.

Росія вже почала перекидання військовослужбовців і техніки. 10 листопада з аеродрому Ульяновськ – Східний вилетіло 14 літаків Іл-76 військово-транспортної авіації ПКС РФ.

Довідка. Основну частину військового контингенту, який перекидають в Нагірний Карабах, складають військові вже згаданої 15-ї окремої мотострілецької бригади.

У її складі є 3 мотострілецьких батальйони, 1 танковий батальйон, 1 зенітний ракетний дивізіон, розвідувальний батальйон, інженерно-саперний, батальйон управління (зв'язку), ремонтно-відновлювальний батальйон, батальйон матеріального забезпечення та інші підрозділи.



Російські військові прибули у Нагірний Карабах / Фото "РБК-Россия"

За офіційними даними, в Нагірний Карабах планується перекинути в цілому 1 960 російських військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спецтехніки.

Що робитимуть російські "миротворці"

До завдань російських військових входить виставлення постів спостереження вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху вздовж Лачинського коридору. Для управління операцією командування російських сил розгортається в районі міста Степанакерт.

Цікаво, що напередодні, 9 листопада, російські підрозділи 102 військової бази, що дислокується у Вірменії, вийшли в райони зосередження і очікували команди на участь в "миротворчій операції".

Висування військ прикривали вертольоти Мі-24П, один з цих вертольотів був збитий в прикордонному над Вірменією районі збройними силами Азербайджану з ПЗРК. Азербайджан назвав інцидент "випадковістю" і висловив готовність виплатити російській стороні компенсацію.

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В цілому ж, зважаючи на послужний список 15 окремої мотострілецької бригади в Грузії, в Криму та на Донбасі, виникають певні сумніви саме у миротворчому характері перебування військовослужбовців у Нагірному Карабасі.