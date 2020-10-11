Телефон перетворився із звичайного засобу зв'язку на нерозлучного друга. Технології не припиняють стрімко розвиватися – нові смартфони з'являються ледь не щопівроку, наразі майже кожен має вільний доступ до будь-якої інформації.

Про найпопулярніші міфи щодо технології 5G, смартфонів та їх впливу на здоров'я – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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МІФ 1. Технологія 5G — може викликати захворювання на рак

Технології 5G набирають популярність, проте багато хто стурбований щодо їхнього впливу на здоров'я людини. Однак експери вважають, що 5G — це лише новий набір технологій, який краще передає інформацію.

Технологічна відмінність у тому, що вони використовують дещо вищі частоти. Це не є шкідливим фактором, навіть у засмаганні на пляжі є більший ризик захворіти на рак, ніж у роботі біля 5G-веж,

– розповів експерт "Цифролаб" Вадим Гудима.

Деякі видання пишуть про так зване іонізуюче випромінювання, однак завкафедри телекомунікацій​ Інституту телекомунікаційних систем КПІ імені Сікорського Сергій Кравчук сказав, що це лише відповідне залучення вищих діапазонів, зокрема міліметрового.



Робота біля 5G-веж не несе серйозні ризики для захворювання / Скриншот з відео

"Для того, щоб молекулярний ефект зробив відповідні діапазони частин, які використовують у мобільному зв'язку – треба "розігнати" величезний кіловатний передавач і направити його на об'єкт", – зазначив він.

Міф 2. Мобільне випромінювання неодмінно шкодить здоров'ю

За словами експерта Вадима Гудими, якщо смартфон нормально працює і в ньому немає жодних проблем – то твердження щодо шкоди мобільного випромінювання є несуттєвим. Водночас у постійному в контакті зі смартфоном є набагато серйозніші ризики.

Є інші проблеми, якщо годинами говорити телефоном – то, мабуть, втомлюються руки й викривляється хребет, або через прикуту до смартфона увагу під час переходу дороги – може збити авто,

– сказав він.

Водночас завкафедри телекомунікацій Сергій Кравчук зауважив, що у здорової людини випромінювання може викликати або невеликий головний біль, або нічого.

Міф 3. Екрани смартфонів впливають на зір

Засновник ютуб-каналу "Огляд UA" Юрій Гавалко наголосив, що якщо за смартфоном сидіти 12 годин, то, можливо, це і вплине на зір. Однак якщо використовувати смартфон в стандартному режимі, тобто як більшість користувачів, то це взагалі не шкідливо. Навіть якщо хочеться почитати у смартфоні книжку – в більшості з них є фільтр синього світла, зазначив Гавалко.

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Завкафедри телекомунікацій​ Інституту телекомунікаційних систем Кравчук наголосив, що будь-який екран може зашкодити вже слабким очам. Однак це вже не вина смартфона – це загальна проблема для покоління, зазначив він.

Міф 4. Акумулятор нового смартфона треба "розкачати"

"Це було актуально, коли були старенькі телефони Nokia, які треба було "розкачувати". Сучасні смартфони можна ставити на зарядку при будь-яких відсотках, основне, чого боїться батарея – це перегріву", – сказав Юрій Гавалко.



Старенькі телефони Nokia треба було "розкачувати" / Cкриншот з відео

Експерт "Цифролабу" Вадим Гудима розповів, що літій-іонні батареї краще не заряджати до 100% весь час, сучасні батареї краще тримати на рівні 30 – 80 відсотків. Повністю розряджати чи заряджати їх немає сенсу – це несуттєво зменшує час їхньої продуктивної роботи, зауважив він.

Міф 5. Смартфон, що впав у воду, треба засипати рисом, сіллю чи просушити феном

Є багато так званих інтернет-рецептів щодо того, як можна висушити смартфон, проте частина з них не зовсім раціональна, зауважив експерт Вадима Гудими. Утім справжня хороша відповідь – нести смартфон у технічну підтримку, наголосив він і додав, що фахівці знають, що робити у такому випадку. Водночас шанси не втратити інформацію зі смартфона будуть набагато більшими.



Є багато "інтернет-рецептів" щодо того, як можна висушити смартфон / Скриншот з відео

"Коли вода потрапляє всередину корпусу, вона окислює відповідні контакти. Проте якщо пощастить, то смартфон прослужить ще декілька місяців або років", – сказав Гудима.