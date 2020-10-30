Впав за лічені секунди: з'явилось жахливе відео обвалу житлового будинку в Туреччині
Сильний землетрус магнітудою 6,7 стався 30 жовтня в Егейському морі біля берегів Туреччини та Греції. Найбільше постраждало турецьке місто Ізмір.
Наразі в місті зруйновано чимало будинків. Під завалами можуть перебувати багато людей. Про це заявили в МВС Туреччини, повідомляє Anadolu.
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Очевидці в Ізмірі зафіксували на відео момент обвалу одного з житлових будинків міста.
Обвал будинку в Ізмірі: дивіться відео
Що відомо про землетрус в Туреччині та Греції
- 30 жовтня біля берегів Туреччини та Греції стався потужний землетрус. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.
- Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 кілометра.
- Поштовхи відчувалися в Стамбулі та Афінах, а також регіонах Мармурового та Егейського морів. Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.
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