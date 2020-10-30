Сильний землетрус магнітудою 6,7 стався 30 жовтня в Егейському морі біля берегів Туреччини та Греції. Найбільше постраждало турецьке місто Ізмір.

Наразі в місті зруйновано чимало будинків. Під завалами можуть перебувати багато людей. Про це заявили в МВС Туреччини, повідомляє Anadolu.

Актуально Потужний землетрус сколихнув Туреччину та Грецію: є загроза цунамі – моторошні відео, фото

Очевидці в Ізмірі зафіксували на відео момент обвалу одного з житлових будинків міста.

Обвал будинку в Ізмірі: дивіться відео

İzmir'deki depremde bir binanın çökme anı kameraya böyle yansıdıhttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/Ii6PNOQ02z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Bornova'da çöken binanın enkazından 1 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı: Trafik kilitlenmesi nedeniyle arama-kurtarma ekipleri enkaz noktalarına ulaşmakta zorlanıyorhttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ZZACyUuArT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Що відомо про землетрус в Туреччині та Греції

30 жовтня біля берегів Туреччини та Греції стався потужний землетрус. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 кілометра.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та Афінах, а також регіонах Мармурового та Егейського морів. Після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.