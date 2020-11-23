У Парижі 23 листопада має початися суд у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Його звинувачують у корупції та зловживанні впливом.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з’явиться на лаві підсудних. Про це повідомляє BFMTV.

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У чому звинувачують Саркозі

65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії. Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жілберт Азібер.

Колишній президент відкидає всі звинувачення. Судовий розгляд запланований до 10 грудня, але ці плани можуть скоригувати через коронавірус. 73-річний Азіберт вже попросив відкласти слухання з медичних причин.

Зверніть увагу! Раніше у Франції судили ще одного колишнього президента Жака Ширака. Його звинувачували за фіктивне працевлаштування в Парижі та засудили у 2011 році. Але Ширак ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я. Тож, випадок Саркозі є унікальним, бо до нього ще жоден колишній президент Франції не був на лаві підсудних.

Зауважимо, що це вже четверта справа щодо Саркозі. Його також звинувачують: