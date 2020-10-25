Папа Римський Франциск назвав імена 13 нових кардиналів. Вони в майбутньому будуть мати право обирати нового понтифіка. Серед них і архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі. Він став першим в історії кардиналом-афроамериканцем.

Імена нових 13 кардиналів папа Франциск озвучив в неділю, 25 жовтня, на площі Святого Петра у Ватикані. Прилюдна консисторія, під час якої їм буде надано кардинальський сан, відбудеться 28 листопада, повідомляє Vatican News.

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Серед нових кардиналів буде й архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі. Він стане першим афроамериканцем, який отримав кардинальський сан. Однак він не буде першим чорношкірим кардиналом у Ватикані, адже раніше цей титул отримували священники з Африки.

Ранг кардинала означатиме, що Вілтон Грегорі стане одним із вищих осіб в Католицькій церкві. Окрім того, він ввійде до числа тих кардиналів, які мають право обирати наступного Папу Римського. Таким правом володіють кардинали, яким ще не виповнилося 80 років (Вілтону Грегорі 72 роки).

Вілтон Грегорі відомий в США своєю підтримкою ЛГБТ-руху. У травні 2019 року його призначили архієпископом Католицької церкви у Вашингтоні (округ Колумбія). Глава вашингтонської церкви вважається найвпливовішим в країні через її близькість до політиків. Він замінив на цій посаді Дональда Вюрла, який ще у 2018 році подав у відставку після скандалу з покриванням священників-педофілів. До цього Вілтон Грегорі служив архієпископом в Атланті.