Вперше в історії посаду гендиректора Світової організації торгівлі займе жінка. На посаду глави СОТ претендують 2 кандидатки.

Третій раунд консультацій розпочнуть 19 жовтня, він буде тривати до 27 жовтня. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Одна з 2 претенденток, які вийшли у фінальний раунд вибору нового гендиректора СОТ, стане 7 гендиректором організації.

Представник Нової Зеландії та голова генеральної ради СОТ Девід Вокер і координатори, які працювали з ним, заявили, що з 5 кандидатів обрали жінок, які отримали найбільшу підтримку з боку членів організації.

Серед претенденток на пост – колишня директорка Світового банку, ексглава мінфіну та МЗС Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала та міністерка торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.



Нгозі Оконджо-Івеала / Фото Bloomberg

"Наша мета полягає в тому, щоб заохочувати та полегшувати досягнення консенсусу між членами і сприяти переходу від фінального списку з 2 кандидатів до прийняття рішення про призначення", – заявив Вокер.



Ю Мен Хі / Фото RFI