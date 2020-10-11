Вперше в історії посаду гендиректора СОТ займе жінка
Вперше в історії посаду гендиректора Світової організації торгівлі займе жінка. На посаду глави СОТ претендують 2 кандидатки.
Третій раунд консультацій розпочнуть 19 жовтня, він буде тривати до 27 жовтня. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Одна з 2 претенденток, які вийшли у фінальний раунд вибору нового гендиректора СОТ, стане 7 гендиректором організації.
Представник Нової Зеландії та голова генеральної ради СОТ Девід Вокер і координатори, які працювали з ним, заявили, що з 5 кандидатів обрали жінок, які отримали найбільшу підтримку з боку членів організації.
Серед претенденток на пост – колишня директорка Світового банку, ексглава мінфіну та МЗС Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала та міністерка торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі.
Нгозі Оконджо-Івеала / Фото Bloomberg
"Наша мета полягає в тому, щоб заохочувати та полегшувати досягнення консенсусу між членами і сприяти переходу від фінального списку з 2 кандидатів до прийняття рішення про призначення", – заявив Вокер.
Ю Мен Хі / Фото RFI
Що таке СОТ і чим вона займається?Світова організація торгівлі або СОТ – це міжнародна організація, яка працює з 1995 року. Її головною метою є лібералізація та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів на міжнародному рівні.
У 2008 році Україна також приєдналась до СОТ після 14 років переговорів та понад 50 адаптованих до вимог СОТ законів.