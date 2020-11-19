Дональд Трамп може увійти в історію як перший президент США, який пропустив засідання G20. Саміт відбудеться 21 – 22 листопада у віртуальному форматі.

Засідання G20 відбудеться під головуванням Саудівської Аравії. Про це повідомляє CNN.

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Наразі Білий дім не підтвердив присутність Трампа на саміті. Останнім часом президент США пропустив декілька самітів. На них інтереси Трампа представляв радник з питань нацбезпеки.

За даними місцевих ЗМІ, навіть найближчі радники не знають, чи відвідає Трамп зустріч G20. Відомо, що під час заходу у Саудівській Аравії перебуватиме державний секретар США Майк Помпео.

Що відомо про саміти G20