Вперше в історії: Трамп може пропустити саміт G20
Дональд Трамп може увійти в історію як перший президент США, який пропустив засідання G20. Саміт відбудеться 21 – 22 листопада у віртуальному форматі.
Засідання G20 відбудеться під головуванням Саудівської Аравії. Про це повідомляє CNN.
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Наразі Білий дім не підтвердив присутність Трампа на саміті. Останнім часом президент США пропустив декілька самітів. На них інтереси Трампа представляв радник з питань нацбезпеки.
За даними місцевих ЗМІ, навіть найближчі радники не знають, чи відвідає Трамп зустріч G20. Відомо, що під час заходу у Саудівській Аравії перебуватиме державний секретар США Майк Помпео.
Що відомо про саміти G20
- Саміти G20 відбуваюся з 2008 року.
- У грудні 2019 року "Велику двадцятку" очолила Саудівська Аравія.
- Метою G20 є досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн.
- Щороку саміт відбувається під головуванням нової країни.
- На країни G20 припадає понад 85% світового ВВП.
- До G20 входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.
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