У Міністерстві оборони зроблять перерозподіл коштів для того, щоб закупити український комплекс крилатих ракет Р-360 "Нептун" вже в 2020 році. Це будуть перші крилаті ракети з 1994 року на озброєнні в української армії.

Про закупівлю ракет повідомив міністр оборони Андрій Таран, передає пресслужба відомства. Він додав, що найближчим часом буде сформоване офіційне замовлення, а також завдання щодо кількості та термінів постачання ракет.

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Окрім того, Таран вважає, що катерам військово-морських сил України також необхідна корабельна версія комплексу "Нептун". Розробка подібного типу озброєння, на його думку, повинна стати наступним етапом в модернізації флоту.

Зауважимо, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у 2018 році заявив, що від дня підписання Будапештського меморандуму у 1994 році на озброєнні в армії України не залишалося жодної крилатої ракети.

"Нептун" добре продемонстрував свої бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, буде розміщено у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів,

– сказав Андрій Таран.

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