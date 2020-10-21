Влада Таїланду 20 жовтня вирішила впустити до країни іноземних туристів вперше за 7 місяців з початку пандемії коронавірусу. У країні ввели спеціальні візи.

Таїланд починає перезапускати туристичну галузь, щоб відновити економіку. Про це повідомляє Channel News Asia. Цікаво знати Як повернути кошти за втрачений квиток: умови туристичних компаній Хто першим приїхав до Таїланду Першими до Таїланду потрапили 39 китайських туристів. Вони приїхали із міста Шанхай.

Такий вибір зробили, бо у 2019 році саме китайці найбільше відвідували Таїланд.

Також влада Таїланду вважає, що Китай успішно контролює поширення інфекції коронавірусу. Які правила для туристів у Таїланді Перед вильотом туристи мають зробити ПЛР-тест на коронавірус і придбати страховий поліс, який покриває лікування COVID-19.

Після прибуття до Таїланду туристи мають 14 днів перебувати на карантині у лікарні або готелі.

Спеціальна туристична віза дозволяє відпочивати тільки в певній зоні .

. Туристи мають використовувати в Таїланді спеціальний додаток, який відстежуватиме їхнє пересування. Зауважимо, що місцевій пресі не дозволять зустрічати в аеропорту перших туристів. Під час пандемії коронавірусу у Таїланді захворіли на COVID-19 3 709 людей. Країна належить до зеленої зони. Це означає, що після прибуття з Таїланду українцям не треба проходити самоізоляцію.



Зверніть увагу. У 2019 році Таїланд відвідали 40 мільйонів туристів. Прибутки, отримані від туристичної галузі, склали 10% ВВП країни.

Як безпечно подорожувати під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу