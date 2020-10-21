Вперше за 7 місяців Таїланд почав приймати туристів: які умови
Влада Таїланду 20 жовтня вирішила впустити до країни іноземних туристів вперше за 7 місяців з початку пандемії коронавірусу. У країні ввели спеціальні візи.
Таїланд починає перезапускати туристичну галузь, щоб відновити економіку. Про це повідомляє Channel News Asia.
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Хто першим приїхав до Таїланду
- Першими до Таїланду потрапили 39 китайських туристів. Вони приїхали із міста Шанхай.
- Такий вибір зробили, бо у 2019 році саме китайці найбільше відвідували Таїланд.
- Також влада Таїланду вважає, що Китай успішно контролює поширення інфекції коронавірусу.
Які правила для туристів у Таїланді
- Перед вильотом туристи мають зробити ПЛР-тест на коронавірус і придбати страховий поліс, який покриває лікування COVID-19.
- Після прибуття до Таїланду туристи мають 14 днів перебувати на карантині у лікарні або готелі.
- Спеціальна туристична віза дозволяє відпочивати тільки в певній зоні.
- Туристи мають використовувати в Таїланді спеціальний додаток, який відстежуватиме їхнє пересування.
Зауважимо, що місцевій пресі не дозволять зустрічати в аеропорту перших туристів.