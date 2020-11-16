Кім Чен Ин з’явився на публіці вперше за 25 днів. Лідер Північної Кореї відвідав засідання політбюро Трудової партії.

Лідер КНДР обговорив епідемію коронавірусу, а також уточнив завдання для різних гілок влади в боротьбі з епідемією. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

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Кім Чен Ин закликав до "посилення надзвичайного протиепідемічного фронту".

Також під час виступу перед Трудовою партією лідер Північної Кореї закликав зберігати "високу бойову готовність, будувати щільну блокуючу стіну та ще більше активізувати протиепідемічну роботу".

До слова, відповідно до даних влад КНДР, у країні не зафіксували жодного зараження COVID-19.

Зверніть увагу! Останній раз Кім Чен Ин з’являвся на публіці ще 22 жовтня. Тоді глава КНДР відвідав кладовище в Пхенан-Намдо, де вшанував пам’ять китайських військових, які загинули в Корейській війні.