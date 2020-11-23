В уряді запевнили, що готові запровадити другий локдаун в Україні, якщо кількість хворих сягне 30 тисяч. Водночас експерти почали обговорювати наслідки такого рішення. Чи вплинуть обмеження на курс гривні – читайте далі.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса запевнив, що новий локдаун, до якого готуються в Україні, у жодний спосіб не тиснутиме на гривню. В ефірі 24 каналу він додав, що цьому є певні пояснення.

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"Насправді, це для неї добре (локдаун для курсу гривні – 24 канал). Ми це бачили цього року (під час першого локдауну – 24 канал)", – сказав Фурса.

Він пояснив, що під час локдауну заборонений імпорт – саме через це варто зробити висновок про стабільність гривні.

Відсутність імпорту, відсутність продажу – це гривні дуже подобається,

– зауважив експерт.

Він додав, що, до прикладу, після першого локдауну економіка дуже жваво відновлювалась. Саме тому не варто вважати, що другий локдаун матиме жахливі наслідки для бізнесу.

Що дійсно вплине на гривню

Експерт наголосив, що найбільшим негативним впливом на курс гривні буде відсутність співпраці з МВФ.

Якщо економіка зараз нормальна, то психологія тисне, адже всі розуміють – без МВФ Україну чекає криза. Криза – це завжди девальвація в Україні,

– пояснив Фурса.

За словами банкіра, майже порожній державний бюджет не дозволяє країні здійснювати важливі кроки:

держава не може робити правильні речі для того, щоб допомагати медицині;

держава не вводить локдаун, адже не має коштів для фінансування бізнесу.

"Це виникло саме через відсутність співпраці з МВФ, адже не фінансується дефіцит бюджету – ми не беремо в борг, бо нам ніхто не довіряє – лише МВФ", – підсумував експерт.

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