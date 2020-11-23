Чи вплинула пандемія COVID-19 на природу: дослідження ООН
Пандемія COVID-19 не зменшила рекордний рівень викидів газів в атмосферу. Попри промисловий спад, природа не очистилась.
Під час довготривалої зупинки роботи підприємств, щоденні викиди СО2 скоротилися до 17%. Про це повідомили у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).
Читайте також Захист клімату та неприйняття рішень через демарш Трампа: деталі другого дня саміту G20
У ВМО зазначили, що цьому також сприяла самоізоляція значної кількості населення світу.
Попередні оцінки вказують на скорочення річних глобальних викидів за 2020 рік у діапазоні від 4,2% до 7,5%,
– мовиться у звіті.
Представники організації зазначили, що цей показник у глобальному масштабі не зменшить кількість викидів СО2. Його рівень в атмосфері зростатиме й надалі, але не такими швидкими темпами, як раніше.
У звіті повідомили, що вплив COVID-19 на клімат важко буде відрізнити від природних коливань.
До теми США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди
Як зазначили представники ВМО, ще у 2019 році рівень двоокису вуглецю значно зріс. Через це середній річний показник у світі перевищив поріг у 410 мільйонів. У звіті вказано, що він зростає ще й у 2020 році.
За словами представника ВМО Петтері Тааласа, востаннє така концентрація СО2 на Землі була 3 – 5 мільйонів років тому.
Читайте також Без будь-яких обмежень: в Мінприроди повідомили, коли можна буде жити в Чорнобилі
Тоді температура повітря та рівень моря були вищими, аніж тепер. Водночас кількість населення Землі також була меншою.
Поділитися новиною