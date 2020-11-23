Пандемія COVID-19 не зменшила рекордний рівень викидів газів в атмосферу. Попри промисловий спад, природа не очистилась.

Під час довготривалої зупинки роботи підприємств, щоденні викиди СО2 скоротилися до 17%. Про це повідомили у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

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У ВМО зазначили, що цьому також сприяла самоізоляція значної кількості населення світу.

Попередні оцінки вказують на скорочення річних глобальних викидів за 2020 рік у діапазоні від 4,2% до 7,5%,

– мовиться у звіті.

Представники організації зазначили, що цей показник у глобальному масштабі не зменшить кількість викидів СО2. Його рівень в атмосфері зростатиме й надалі, але не такими швидкими темпами, як раніше.

У звіті повідомили, що вплив COVID-19 на клімат важко буде відрізнити від природних коливань.

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Як зазначили представники ВМО, ще у 2019 році рівень двоокису вуглецю значно зріс. Через це середній річний показник у світі перевищив поріг у 410 мільйонів. У звіті вказано, що він зростає ще й у 2020 році.

За словами представника ВМО Петтері Тааласа, востаннє така концентрація СО2 на Землі була 3 – 5 мільйонів років тому.

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Тоді температура повітря та рівень моря були вищими, аніж тепер. Водночас кількість населення Землі також була меншою.