Рішення Конституційного суду не зможе зупинити земельну реформу. У Держгеокадастрі вважають, що це є невідворотнім процесом.

Деякі українські політики, які раніше не підтримували відкриття ринку землі в Україні, тепер переконують, що не можна розпускати Конституційний Суд. Про це заявив очільник Держгеокадастру Роман Лещенко, передає "Українська правда".

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За його словами, такими діями вони "підіграють" суддям КСУ та намагаються зупинити земельну реформу. Політики також хочуть не допустити початку обігу земель сільського господарства.

Ми зробимо все для того, щоб обіг сільськогосподарської землі в Україні стартував з 1 липня 2021 року,

– заявив очільник відомства.

На думку Лещенка, рішенням Конституційного суду намагалися знищити усі досягнення, спрямовані на знищення корупції.

Чому земельна реформа важлива

Як зазначив очільник Держгеокадастру, земельна реформа є "відновленням справедливості". Він вважає, що власники земельних часток в Україні з 2001 року не мали змоги розпоряджатися своїм майном. У цей час, за його словами, з держвласності виводили мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство.

"Ці землі продавали фізичним і юридичним особами та навіть іноземцям", – підкреслив Лещенко.

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Він також додав, що політики, які виступали проти земельної реформи, саме цим і лякали українців.

Довідка. Конституційний суд 2 листопада 2020 року розглянув питання про офіційне тлумачення норм Конституції, які стосуються права власності на землю. Детальніше про це – читайте тут.



Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу