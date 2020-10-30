Вплив інтересів олігархів та Кремля, – євродепутатка про скандальне рішення КСУ
У рішенні Конституційного Суду про скасування антикорупційної реформи відчувається вплив Кремля та олігархів. Окрім того, у Суді також помітний конфлікт інтересів, який Президент України має розслідувати.
Суддів, які задіяні у неправомірних рішеннях, мають звільнити. Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
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Європарламентарка зауважила, що судова реформа в Україні є недостатньо активною.
Нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС – безумовно, відчувається вплив інтересів олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи, цю ситуацію треба виправити,
– наголосила фон Крамон-Таубадель .
На думку посадовиці, тут необхідно "передавати пас" парламенту, законодавчому органу. Конституційну кризу можна розглянути шляхом політичного консенсусу.
Європарламентарка зауважила, що ЄС визнає і підтримує зобов'язання України рухатися шляхом демократизації. Колись Україна взяла на себе відповідальність і підписала угоду про асоціацію. Однак наразі ЄС цікавить, чи готова Україна виконувати ці обов'язки та поважати європейські стандарти.
Фон Крамон-Таубадель також нагадала, що безвізовий режим з країнами ЄС Україні надали у відповідь на виконання певних зобов'язань. Одним із них була боротьба у країні з корупцією.
Що відомо про скандальне рішення КСУ
- 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу, яка була однією з умов успішної євроінтеграції України. Фактично відтепер чиновники можуть подавати у своїх деклараціях фейкові дані про власні статки, і жодного покарання за це не буде.
- Таке рішення обурило українське суспільство. 30 жовтня біля будівлі КСУ у Києві відбулася акція протесту. Люди заявили, що протестують проти скасування антикорупційної реформи заради майбутнього своїх дітей.
- Негативно відреагували на рішення КСУ і в Євросоюзі. Там заявили, що регрес у боротьбі з корупцією суперечить європейським цінностям. Якщо Україна ступить на цей шлях, вона може втратити безвізовий режим та черговий транш від МВФ.
- Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив дії КСУ. Український лідер вніс до Ради законопроєкт, у якому мовиться про звільнення усіх суддів КСУ.
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