У рішенні Конституційного Суду про скасування антикорупційної реформи відчувається вплив Кремля та олігархів. Окрім того, у Суді також помітний конфлікт інтересів, який Президент України має розслідувати.

Суддів, які задіяні у неправомірних рішеннях, мають звільнити. Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Європарламентарка зауважила, що судова реформа в Україні є недостатньо активною.

Нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС – безумовно, відчувається вплив інтересів олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи, цю ситуацію треба виправити,

– наголосила фон Крамон-Таубадель .

На думку посадовиці, тут необхідно "передавати пас" парламенту, законодавчому органу. Конституційну кризу можна розглянути шляхом політичного консенсусу.

Європарламентарка зауважила, що ЄС визнає і підтримує зобов'язання України рухатися шляхом демократизації. Колись Україна взяла на себе відповідальність і підписала угоду про асоціацію. Однак наразі ЄС цікавить, чи готова Україна виконувати ці обов'язки та поважати європейські стандарти.

Фон Крамон-Таубадель також нагадала, що безвізовий режим з країнами ЄС Україні надали у відповідь на виконання певних зобов'язань. Одним із них була боротьба у країні з корупцією.

Що відомо про скандальне рішення КСУ

27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу, яка була однією з умов успішної євроінтеграції України. Фактично відтепер чиновники можуть подавати у своїх деклараціях фейкові дані про власні статки, і жодного покарання за це не буде.

Таке рішення обурило українське суспільство. 30 жовтня біля будівлі КСУ у Києві відбулася акція протесту. Люди заявили, що протестують проти скасування антикорупційної реформи заради майбутнього своїх дітей.

Негативно відреагували на рішення КСУ і в Євросоюзі. Там заявили, що регрес у боротьбі з корупцією суперечить європейським цінностям. Якщо Україна ступить на цей шлях, вона може втратити безвізовий режим та черговий транш від МВФ.

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив дії КСУ. Український лідер вніс до Ради законопроєкт, у якому мовиться про звільнення усіх суддів КСУ.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу