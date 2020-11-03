Більшість депутатів фракції "Слуга народу" підтримують законопроєкт президента щодо Конституційного Суду. Водночас у Верховній Раді мають підписати звернення від нардепів до суддів КСУ – щоб вони добровільно пішли у відставку.

Такий варіант буде найшвидшим у вирішенні кризи і буде відповідати конституції. Про це в ефір 24 каналу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Голосування за законопроєкти

Вона зазначила, що через 17 випадків COVID-19 у нардепів та особливі думки окремих депутатів для голосування законопроєкту президента потрібні так звані зовнішні плюси.

Необхідно використати усі можливі шляхи задля подолання кризи, зокрема й законопроєкт, який ініціював Дмитро Разумков та альтернативні, які б змінили кворум при прийнятті рішень КСУ, вважає депутатка.

Однак наразі жоден законопроєкт не пройшов профільний комітет. Ймовірно, спікер буде говорити із представниками фракцій про те, щоб проголосувати за законопроєкт, який він ініціював,

– розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу".

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За словами Євгенії Кравчук, президент неодноразово говорив, що поки Верховна Рада працює на державні інтереси та людей – то вона буде працювати. Однак якщо у цьому будуть сумніви, то він скористається відповідним кроком, сказала нардепка. На думку Кравчук, Верховна Рада спробує знайти консолідований вихід із відповідної ситуації.