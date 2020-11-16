Упродовж поточного пленарного тижня (17 – 20 листопада) Верховна Рада не розглядатиме жоден із законопроєктів щодо Конституційного Суду. Ці документи мають допомогти Україні вийти з кризи. Найімовірніше, це станеться вже 1 грудня, якщо не буде позачергового засідання.

Рада відкладе розгляд законів щодо виходу з конституційної кризи: що відомо

16 листопада став відомим порядок денний на майбутній пленарний тиждень. І у ньому немає жодного із законів, які б стосувались вирішення кризи зі скасуванням незаконного збагачення та загалом ситуації навколо Конституційного Суду. Про це повідомляє "Українська правда".

Зверніть увагу Вихід з конституційної кризи: у Раді розповіли про можливі шляхи

Ресурс із посиланням на співрозмовників у різних фракціях Ради додає, ні президентський закон про розпуск Конституційного суду, ні законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення норм про незаконне збагачення на цьому пленарному тижні розглядати не планують.

У "слуг" – всередині конфлікт. Голосів за закон Зеленського немає, а Офіс робить усе, щоб закон Разумкова також не голосували. Всі вихідні лідери СН обдзвонювали інші фракції та пропонували взагалі не проводити засідання, бо, мовляв, Разумков і Стефанчук захворіли,

– зазначив один із опозиційних нардепів.

Щоправда, за його словами, проти скасування сесійного тижня категорично проти була віцеспікер Олена Кондратюк. Вона провела погоджувальну раду та керуватиме пленарним засіданням у вівторок, 17 листопада.

Зауважимо, як повідомила Кондратюк, через спалах коронавірусу засідання у вівторок буде єдиним цього тижня. Таку ж інформацію оприлюднив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, від середи Рада може піти працювати в комітети.

Отже, за таких умов вирішення конституційної кризи відкладається щонайменше до наступного пленарного тижня, тобто до 1 грудня. Також є імовірність заради цього скликати позачергове засідання.

"Поки не видно, щоб Офіс намагався вирішити кризу. Комунікації з Разумковим немає. І цього тижня в розгляд законів про КСУ заходити не будуть", – зазначив співрозмовник видання, близький до спікера Ради.

До теми Не можемо займати позицію страуса: Разумков хоче боротися із конституційною кризою

Головне про конституційну кризу в Україні

27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.

– Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України". Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

На ситуацію відреагували і в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.



КСУ скасував е-декларації: усі деталі / Інфографіка 24 каналу