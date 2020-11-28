Українські військові провели навчання з використанням Javelin та Bayraktar. Глава ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під час підготовки був врахований досвід бойових дій в Нагірному Карабасі.

Участь у навчаннях взяли військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Про це повідомляє "Думская". Зауважте Укроборонпром передав ЗСУ оновлений тягач-евакуатор: фото Деталі навчання Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів.

Окрім того, військові відпрацювали залучення новітніх систем озброєння і управління боєм.

Родзинкою навчання стало використання безпілотників "Байрактар". Вони коректували вогонь та переміщення учасників навчань.

Командування ЗСУ вже назвало ці навчання успішними. Навчання ЗСУ / Фото "Думская" Bayraktar – оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Javelin – ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості