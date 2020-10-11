Україні слід готуватися до будь-якого розвитку подій на окупованому Донбасі. Проте дипломатичний шлях вирішення конфлікту з Росією для української влади залишається пріоритетним.

Які сценарії допоможуть врегулювати конфлікт на Донбасі

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю турецькому державному телеканалу TRT Russian. Так він відповів на питання про готовність України до військового сценарію в разі провалу політичного процесу.

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Коли у вас є такий сусід, як Росія, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію. Це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України,

– наголосив Кулеба.

За його словами, Україна шукає способи переконатися, що знайде рішення в цих межах.

Про мінські угоди та ТКГ

Український міністр також підкреслив, що в інтересах України та всієї Європи, щоб санкції проти Росії тривали доти, поки Москва не виконає свої зобов'язання згідно з мінським угодами.

Водночас він назвав Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі "важливим інструментом", здатним виконувати свої завдання.

"Тристороння контактна група – це тягар, який ми повинні нести доки він не приведе нас до миру. Це важка робота. Працювати в ТКГ – завжди непросто. Кожен результат і крок вперед вимагає великих зусиль. Це дуже складна структура", – зауважив очільник українського МЗС.

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За його словами, головне досягнення ТКГ за останній час – це ухвалення умов для всеосяжного припинення вогню з 27 липня, "яке тривало шість тижнів поспіль, коли не було вбито або поранено в бою жодного солдата".