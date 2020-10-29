В Апараті Верховної Ради скасували раніше ухвалене та оприлюднене рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ. Це сталося після термінового доручення спікера ВРУ Дмитра Разумкова розібратися у ситуації.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова позбавив акредитації журналістів низки видань. Про це рішення стало відомо, нагадує 24 канал, 28 жовтня.

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Повний список позбавлених акредитації ЗМІ не оприлюднювали, але відомо, що у ньому є:

Видання "Слідство.Інфо" (робило багато матеріалів про незаконне збагачення нардепів, про румунський паспорт Дубінського тощо);

(робило багато матеріалів про незаконне збагачення нардепів, про румунський паспорт Дубінського тощо); Та "НикВести" (саме на його камери потрапила розмова Корнієнка й Арахамії про "корабельну сосну").

Після розголосу та резонансу голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав термінове доручення Апарату ВРУ переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації.

Через дуже короткий проміжок часу у фейсбуці керівниця пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк написала, що рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ скасували.

Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!

– зазначила вона.



Допис Ірини Кармелюк у фейсбуці / Скриншот

Цікаво, що та ж Кармелюк у коментарі до допису Анни Бабінець зі "Слідства.Інфо" запропонувала журналістам, які потрапили до списку на позбавлення акредитації, надіслати свої матеріали про Раду. І додала, що "ситуацію завжди можна виправити".

Ймовірно, надіслані матеріали переконали апаратників Ради. Однак чому вони не звернули уваги на ці матеріали раніше, а всі вони є у вільному доступі, – наразі не зрозуміло.