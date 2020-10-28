У середу, 28 жовтня, із Швейцарії до Києва прилітає CEO Philip Morris Андре Каланцопулос, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Telegram-канал "Легитимный", посилаючись на свої джерела в Офісі президента.

Мета зустрічі – відстрочити підвищення акцизів на ТВЕНи, тобто на IQOS, до 2022 року.

"Як відомо, цього року був прийнятий закон про підвищення акцизів і фактичне прирівнювання стіків для IQOS до звичайних сигарет. І це боляче б'є по бізнесу Philip Morris, який робить на IQOS велику ставку. Якщо Зеленський погодиться з проханням Philip Morris, вже в наступному році український держбюджет не отримає кілька мільярдів гривень. Цікаво, що ця тютюнова компанія запропонує Зеленському за цю послугу і чи піде президент на явний корупційний зговір?", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що запрошення на зустріч отримав і народний депутат Данило Гетманцев, саме він був ініціатором підвищення акцизів.

"І тепер йому (Гетманцеву) доведеться сказати "ні" і президенту, і главі однієї з найбільших компаній світу. Або "так"? Стежимо за розвитком подій", – повідомляє Telegram-канал.

Нагадаємо, у січні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт 1210, який в травні підписав президент, і тепер це Закон 466. Закон, зокрема, передбачає, що з 1 січня 2021 року, стіки для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), які наразі оподатковуються акцизом за 1 кг тютюну, будуть оподатковуватися на рівні мінімального акцизного податку на 1000 сигарет. Один стік містить 0,3 грама тютюну, тому наразі за пачку з 20 стіків (ціною 53 гривні) акциз становить 6,85 гривні (13%), а у 2021 році він має бути збільшений до 29,13 гривні. Надалі, до 2025 року, ставка акцизу на стіки має підвищуватися на 20% щорічно, як це передбачено і для сигарет.

Ми звернулися за коментарем до керівника профільного комітету ВР Гетьманцева. На момент публікації відповіді не отримали.