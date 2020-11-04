"Все залежить буквально від 2 – 3 штатів": що відомо про підрахунок голосів на виборах у США
У США тривають вибори президента. Поки головні претенденти – Дональд Трамп та Джозеф Байден мають приблизно однакові шанси на успіх. Однак у Каліфорнії вже виграв Байден і це було очевидно.
Про це сказав правозахисник та голова Центру вивчення тоталітарних ідеологій Юрій Ярим-Агаєв в ефірі 24 каналу. Також він додав, що більшість штатів вже були визначені наперед.
Важливо Вибори президента США: відомі результати в більшості штатів
За його словами, було одразу зрозуміло, що демократи переможуть в Нью-Йорку та Каліфорнії, а республіканці в Техасі. Все вирішують голоси кількох штатів, але результати досі незрозумілі й поки там лідирує Трамп:
- у Мічигані,
- Вісконсині,
- Пенсильванії.
У великих містах голоси рахують найповільніше, тому якщо це лідерство Трампа і залишиться – він знову буде президентом. Але це може і змінитись.
Поки майже всі штати проголосували так, як попередніх виборів, за винятком Аризони. Там перейшли від республіканців до демократів,
– заявив Ярим-Агаєв.
Як у США визначають переможця виборів
- У США результати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Це представники штатів, які зобов'язані проголосувати так, як більшість його жителів.
- Кожен виборник має один голос, а їхня кількість у кожному штаті розраховується за коефіцієнтом кількості населення в регіоні – між 3 і 55 голосами.
- Так перемогу на виборах здобуває той кандидат, який отримає більш як 50% голосів виборників – 270 і більше.
Дивіться відео про підрахунок голосів у США:
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