У США тривають вибори президента. Поки головні претенденти – Дональд Трамп та Джозеф Байден мають приблизно однакові шанси на успіх. Однак у Каліфорнії вже виграв Байден і це було очевидно.

Про це сказав правозахисник та голова Центру вивчення тоталітарних ідеологій Юрій Ярим-Агаєв в ефірі 24 каналу. Також він додав, що більшість штатів вже були визначені наперед.

Важливо Вибори президента США: відомі результати в більшості штатів

За його словами, було одразу зрозуміло, що демократи переможуть в Нью-Йорку та Каліфорнії, а республіканці в Техасі. Все вирішують голоси кількох штатів, але результати досі незрозумілі й поки там лідирує Трамп:

у Мічигані,

Вісконсині,

Пенсильванії.

У великих містах голоси рахують найповільніше, тому якщо це лідерство Трампа і залишиться – він знову буде президентом. Але це може і змінитись.

Поки майже всі штати проголосували так, як попередніх виборів, за винятком Аризони. Там перейшли від республіканців до демократів,

– заявив Ярим-Агаєв.

Як у США визначають переможця виборів

У США результати виборів визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Це представники штатів, які зобов'язані проголосувати так, як більшість його жителів.

Кожен виборник має один голос, а їхня кількість у кожному штаті розраховується за коефіцієнтом кількості населення в регіоні – між 3 і 55 голосами.

Так перемогу на виборах здобуває той кандидат, який отримає більш як 50% голосів виборників – 270 і більше.

Дивіться відео про підрахунок голосів у США: