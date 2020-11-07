Українська делегація Православної церкви України 6 листопада відвідала Фанар – район Стамбула, в якому розташована резиденція Вселенського патріарха Варфоломія. Там Його Всесвятості подарували вишиванку.

Сорочку Вселенському патріарху передала особисто офіційна делегація Православної церкви України. Про це повідомляють на офіційному сайті ПЦУ.

Читайте також Попереду благотворна співпраця: Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

Сталося це 6 листопада під час відвідин Фанару. До складу делегації входили ієрархи, священники та віряни. У ПЦУ зазначили, що вишиванка "щиро сподобалася Його Всесвятості".

Протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва Архістратига Божого Михаїла. Його Всесвятість запевнив, що ця скульптура завжди перебуватиме у його кабінеті.

Митрополит Олександр підніс Вселенському патріарху релікварій з частками мощей одинадцятьох преподобних отців, а також чотири томи "Житій святих", які видаються українською мовою.

Під час люб’язного і гостинного прийому Патріарх привітав гостей. Його Всесвятість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну та її народ.

Зазначається також, що Патріарх Варфоломій, обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.

Зверніть увагу! Напередодні очільник ПЦУ митрополит Епіфаній провів телефонну розмову з предстоятелем Кіпрської церкви, яка у жовтні поточного року визнала автокефалію ПЦУ.



Делегація подарувала Вселенському патріарху образ, релікварій з частками мощей / Фото зі сайту ПЦУ



Також Патріарху Варфоломію вручили вишиванку / Фото зі сайту ПЦУ