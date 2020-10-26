Всенародне опитування: де було найбільше та найменше волонтерів – дані ОПОРИ
Українці взяли участь у всенародному опитуванні від Володимира Зеленського. Волонтери були присутні біля приблизно 55% виборчих дільниць. Найактивніше опитували виборців на півдні, а найменше – у західних областях.
Опитування від Зеленського пройшло – про його якість та статистику розповіла на брифінгу голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише 24 канал.
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Волонтери працювали приблизно на 55% дільниць, на 45% – їх не зафіксували. Похибка щодо показників може досягати 4%,
– розповіла Айвазовська.
Представлення волонтерів у регіонах
- у західних областях інтерв’юерів було найменше – біля 38% виборчих дільниць;
- на півдні – на 79% дільниць;
- у східному та центральному регіонах – 55 – 56%.
Якість опитування
Айвазовська наголосила, що громадська мережа не зафіксувала жодної системи, вибірки, нотування кількості відмов.
"Це було опитування, яке мало більше ознак акцій, флешмобу, аніж репрезентативної соціології", – підсумувала вона.
В ОПОРІ закликають президента зважати на наслідки та оцінки експертів щодо цього опитування. Адже якість такої ініціативи – під сумнівом. Досі невідомі методи, компанія-організатор опитування, його вартість.
До слова, за підрахунками громадської мережі коштувала ініціатива Зеленського приблизно 30 мільйонів гривень.
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Як пройшло всенародне опитування
- його поблизу виборчих дільниць проводили волонтери;
- вони давали охочим анкету зі запитанням, яку ті заповнювали та кидали у спеціальну коробку;
- серед волонтерів було багато неповнолітніх;
- фіксували й інші порушення: наприклад, деякі люди голосували необмежену кількість разів.