Українці взяли участь у всенародному опитуванні від Володимира Зеленського. Волонтери були присутні біля приблизно 55% виборчих дільниць. Найактивніше опитували виборців на півдні, а найменше – у західних областях.

Опитування від Зеленського пройшло – про його якість та статистику розповіла на брифінгу голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише 24 канал.

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Волонтери працювали приблизно на 55% дільниць, на 45% – їх не зафіксували. Похибка щодо показників може досягати 4%,

– розповіла Айвазовська.

Представлення волонтерів у регіонах

у західних областях інтерв’юерів було найменше – біля 38% виборчих дільниць;

на півдні – на 79% дільниць;

у східному та центральному регіонах – 55 – 56%.

Якість опитування

Айвазовська наголосила, що громадська мережа не зафіксувала жодної системи, вибірки, нотування кількості відмов.

"Це було опитування, яке мало більше ознак акцій, флешмобу, аніж репрезентативної соціології", – підсумувала вона.

В ОПОРІ закликають президента зважати на наслідки та оцінки експертів щодо цього опитування. Адже якість такої ініціативи – під сумнівом. Досі невідомі методи, компанія-організатор опитування, його вартість.

До слова, за підрахунками громадської мережі коштувала ініціатива Зеленського приблизно 30 мільйонів гривень.

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Як пройшло всенародне опитування