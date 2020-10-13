В Інституті соціології НАН вважають, що питання, які президент Зеленський хоче поставити українцям у день виборів, мають спершу проглянути експерти. Соціологи можуть оцінити ангажованість тем та зробити висновки щодо них.

Пропоновані президентом виміри громадської думки називаються суцільним опитуванням, вони не є репрезентативними. Про це розповів заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха в коментарі Інтерфакс-Україна.

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"Це так зване суцільне опитування, воно не вимагає навіть підрахунку ймовірності помилки, тому, з соціологічної точки зору, цілком коректно проводити опитування на виборчих дільницях. А ось судити про те, наскільки коректно це поєднувати з виборами можна буде тільки після того, як з'являться самі питання", – наголосив він.

За словами Головахи, потрібна присутність соціологів, які зможуть дати свій висновок про ангажованість і коректність запитань, анонсованих Зеленським.

Бо, якщо ці питання самі по собі коректні і нейтральні, то – нормально, а якщо вони ангажовані і некоректні – тоді можна вважати, що це несумісно з виборами,

– пояснив експерт.

Він також розповів, що при суцільному опитуванні соціологи залучені лише на етапі підготовки тем і формулювань запитань, на які відповідають громадяни.

"Соціологи обов'язково мають бути присутніми під час обговорення формулювань запитань і навіть тем, які виносяться на таке всенародне голосування. Дуже важливий пункт про сумісність таких запитань із виборами: чи не відволікатимуть вони від виборів, чи не впливатимуть на думку виборців – тут дуже важливо проконсультуватися з професіоналами, а соціологи в цій сфері професіонали", – підсумував Головаха.

Зверніть увагу! Президент Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування. На ньому українцям запропонують відповісти на 5 питань. Що саме запитуватимуть, поки невідомо. Водночас в Офісі Президента українців вже встигли заспокоїти: опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме юридичних наслідків.



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