Володимир Зеленський заявив про проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують відповісти на 5 запитань. У більшості фракцій Верховної Ради таку ідею президента розкритикували.

Як на проведення всенародного опитування від Зеленського реагують народні депутати читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Голос"

Партія розглядає ініціативу Зеленського як потенційну загрозу націнтересам України. Представники "Голосу" побоюються, що Зеленський використає "незаконне опитування" в інтересах РФ.

Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах Офіс Президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором,

– зазначають у партії.

Крім того, політсила вважає, що такі опитування порушують виборче законодавство та суперечать міжнародним стандартам демократичних виборів.

"Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування", – каже нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

За його словами, оголошення референдуму без будь-яких законних підстав означає спробу зламати державу через коліно. "Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", – додав нардеп.

"Європейська солідарність"

Ця політична сила вважає, що президент у такий спосіб перемикає увагу суспільства на себе. Адже рейтинг його партії "Слуга народу" "стрімко котиться вниз". Крім того, український лідер хоче "побрататися з ОПЗЖ".

У партії вважають, що запитання будуть приблизно такими:

амністія / примирення / тема місцевих виборів на Донбасі;

двопалатний парламент / скорочення кількості нардепів;

мова, статус, застосування.

"Батьківщина"

Соратник Юлії Тимошенко у Раді Валентин Наливайченко вважає, що за ідеєю опитування стоїть адміністративний ресурс. Про це він заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

Виборчий кодекс України – найвищий для виборів закон – встановлює, що вибори – окремо, а опитування – окремо,

– наголосив Наливайченко.

За його словами, таке опитування викликає низку запитань, зокрема:

Як проводити опитування в умовах пандемії?

Де взяти гроші?

Наливайченко припускає, що використання подібної технології більшість учасників виборчого процесу оскаржуватимуть у судах.

"Слуга народу"

Заступниця голови пропрезидентської фракції Євгенія Кравчук так прокоментувала ініціативу Зеленського "Українській правді".

Партія точно не буде суб’єктом цього процесу, бо бере участь у виборах. Звичайно, там не може бути якоїсь агітації за конкретну партію, зокрема й "Слугу народу",

– сказала Кравчук.

Вона додала, що буде окрема організаційна структура для цього опитування – державні гроші не використовуватимуть.

Кравчук пояснила, що опитування проводитимуть не на території дільниці, там де кабінка голосування, а поруч. Крім того, вона порівняла ініціативу Зеленського з екзит-полами, які проводять кожних виборів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб це було максимально відкрито, можливо, зі стрімами, щоб не було питань в упередженості", – додала нардепа.

Щодо того, як виглядатиме опитування, то будуть надруковані бюлетені з 5 питаннями, запитання передбачатимуть дві відповіді: так або ні. Усі деталі, пообіцяла Кравчук, пізніше нададуть представники президента.

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