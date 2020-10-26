У Білорусі 26 жовтня почався всенародний страйк. Працівники деяких заводів не виходять на зміни, натомість інші – продовжують працювати. Лідерка опозиції Світлана Тихановська закликала усіх підтримати робітників, які страйкують.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі почався через невиконання режимом Олександра Лукашенка ультиматуму, який раніше йому оголосила Світлана Тихановська, повідомляє 24 канал.

Читайте також У Білорусі почався масовий страйк: не працюють кафе та магазини

З 26 жовтня робітники заводів не виходять на зміни.

На яких підприємствах страйкують

Мінський завод колісних тягачів: вранці робітники пішли маршем по всіх цехах – закликають до страйку.



Страйк на МЗКТ / Фото TUT.by

Мінський тракторний завод: робочі ковальського цеху вийшли на вулиці та скандують "Долучайся".

Згодом вони колоною пройшлися по цехах, закликаючи колег до страйку. Адміністрація прийняла рішення закривати цехи перед колоною.



Люди не виходили на зміну на МТЗ / ФотоTUT.by

Робітники колоною йдуть по заводу: відео

"Антанта" теж страйкують та закликають робітників долучатися.

Страйкує й "Антанта": відео

Мінський електротехнічний завод: станом на 9.40 основні цехи та відділи зупинили роботу, люди просто спілкуються один з одним.



Робота стоїть на МЕТЗ / ФотоTUT.by

Білоруський державний університет: у головному корпусі закладу почався сидячий страйк. У ньому вже беруть участь приблизно 100 людей.

Перша пара не почалася відповідно до розкладу. Студенти, які протестують, очікують, що до них долучатиметься все більша кількість людей.

Страйк в університеті: відео

Що каже керівництво заводів: де не страйкують

"Белнефтехім": там заявляють, що інформація про страйк на "Гродно Азоті" не підтверджується.

Прессекретар заводу Олександр Тищенко заявив, що завод працює, техпроцеси – у штатному режимі.

Раніше повідомляли, що цехи "Аміак 3" і "Карбамід 4" не прийняли зміну. А люди приходили на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу.

Керівництво заводу каже, що вранці "група до 100 людей безрезультатно намагалася блокувати вихід робітників" Гродно Азот "на зміну". Кількох людей там затримали.

Мінський тракторний завод: керівництво інформує, що завод працює в штатному режимі.

"Ранкова зміна почалася, як завжди, о сьомій, люди прийшли на робочі місця, підприємство працює, жоден цех не закрите", - заявили в адміністрації.

Та запевнилить, що, жодної людини на вулиці, біля прохідної немає.

Що каже Тихановська

Опозиційна лідерка закликала приватний бізнес, релігійні громади, культурних і спортивних діячів, айтішників підтримати робітників, які страйкують.

Дізнайтеся більше Це схоже на війну: що відбувається в Білорусі 25 жовтня – фото, відео 18+