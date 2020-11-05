Про розкол в Конституційному Суді, розгін Ради та чому Зеленському потрібні дострокові президентські вибори – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив експерт з управління репутацією, політолог Борис Тизенгаузен.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу, експерт розповів, яка головна проблема з олігархами в Україні.

У попередній програмі Як зупинити роботу Конституційного Суду: "Голос" назвав швидкий спосіб

Про можливі дострокові вибори

Проблема в тому, що "Слуга народу", як партія, збиралась не за ідеологічним принципом. Це мала бути певна секта, зібрана за інтересами. Є верховний жрець, слова якого не підлягають ніяким сумнівам. Тоді це працювало б як монобільшість. "Слуга народу", фактично, не стала партією.

Єдиний мінус в тому, що не змогли відбудувати партійну структуру, якби вони їх прокачали, як починали з Трускавця. Все пояснили. А так зібрали різних людей, вони відчули свою суб'єктність, хтось посунувся до якогось олігарха, хтось сказав взагалі, що може сам все вирішувати, відтак вийшов з фракції. Тому у Зеленського все-таки є шанс трохи трансформувати всю цю історію.

Я кажу про дострокові парламентські вибори. І, в принципі, я б на його місці призначав не тільки їх, а й дострокові президентські вибори.

У Зеленського не 73%, а 31%. Коли його обирали в першому турі, серед різних кандидатів він отримав підтримку в 30%. Зараз у нього підтримка – 31%. Вона залишилась на тому самому рівні. Навесні, якщо він раптом захоче призначити дострокові парламентські і президентські вибори, і близько не буде кандидата, який зможе з ним конкурувати в ролі президента.

Переобрання йому дає плюс 5 років. Вже 2 роки минули, він, фактично, додає їх до свого терміну. Тобто, він подовжує на 7 років в загальному весь свій президентський термін.

З яким меседжем він вийде до українців?

Він вийде з меседжем, що є Зеленський, а є "слуги народу". Є Зеленський, а є Кабмін, який погано працює. Тому він каже: "Я перезавантажую Кабінет Міністрів, Верховну Раду, дострокові президентські. Ви бачили, що роблю я". Він може сказати: "Дивіться, 100 днів тиші є. Попередникам це не вдалося. Дороги побудовані. Зарплату мінімальну і пенсії підняли".

Якщо все ж Верховна Рада скоротить кількість депутатів до 300, то Зеленський може зібрати, наприклад, 100 чи 120 людей, але абсолютно керованих та перевірених. Це якщо він побудує правильно кілька партійних проєктів. Тоді у нього не буде монобільшості, але буде найбільша фракція в парламенті, яку він з'єднає з іншими.

Зверніть увагу Хто винен у конституційній та політичній кризі, що вирують в Україні: опитування

Про розгін Ради

Він (Зеленський – 24 канал) побачить, що проєкт "Слуга народу" не спрацював, то розпустить його так само як це було з Гончаруком. Вони не виправдали сподівань. Однак в "Слузі народу" є багато кваліфікованих та професійних депутатів. Не всі, звісно, але є. Він проведе цю чистку.

У мене є припущення, що Разумков створить свою політсилу, Корнієнко – свою, а Арахамія – свою. А потім створять зрозумілий механізм, який почне працювати.

Попередній розгін Конституційний Суд схвалив. Я думаю, що на кожного суддю знайдеться важіль впливу, хоча це і незаконно. Але ми чудово розуміємо, в якій країні живемо. І якщо вже деякі судді не ходять на засідання – то вже всередині Конституційного Суду є певний розкол. Залишається трохи "дотиснути" інших людей і щось їм пообіцяти.

"Погрози" Зеленського

Зеленський не один раз говорив, що у разі, якщо парламент не працюватиме – він його розпустить. От уявіть, ніби мені директор весь час говорить, що звільнить мене. Я, звісно, вже починаю його ненавидіти, адже мені погрожують якимось звільненням.

Розпуск Кабміну – там вже міністри сидять на валізах і чекають, коли. Зеленський цими заявами сам парламент налаштовує проти себе. Якщо він не виконає свою погрозу, його не поважатимуть. Йому скажуть: "Ти ж говорив, що розпустиш, коли перестануть голосувати. От, перестали. Розпускай!".

Про Конституційний Суд

Якщо ми говоримо про Конституційний Суд, який повинен вирішувати конституційні чи неконституційні закони ухвалює Верховна Рада. Тоді вже давайте розпускатимемо Конституційний Суд на законній основі, якщо вона є. Якщо ми зараз розпустимо КСУ просто так або через думку 226 народних депутатів, то завтра ми доберемося до Верховного суду та антикорупційних органів.

Значна провина за те, що наразі відбувається в Україні, лежить на діяльності попередньої президентської каденції та Верховної Ради. Так, Зеленський отримав "машину". Він нічого не може зробити з цими суддями Конституційного Суду. Їх обирають на 9 років і тільки вони самі можуть себе розпустити. Так, там є ставленики Петра Порошенка, Януковича та якихось умовних олігархів. Умовно вони є ніби безсмертними. Вони не хочуть себе розпускати. Вони дібралися до незаконного збагачення, бо потім їм доведеться подавати розгорнуті декларації.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу

У нас завжди ділиться: є буква закону, дух закону й запит "вулиці". Якщо ми перетнемо цю грань і таки скажемо "вулиці", що чуємо її й розпустимо Конституційний Суд, тоді ми завтра будемо чути вулицю, яка не хоче розмитнювати машини.

Цікаво Як обиратимуть суддів до КСУ та якими вони мають бути: думка юриста

Про олігархів

Олігархам хаос в країні невигідний. Хаос для олігархів – це хаос на ринку бізнесу. Це коли одні олігархи виїжджають з країни, а інші відбирають у них частину бізнесу. В Україні ніхто не гарантує, що сьогодні ти хороший олігарх, а завтра – поганий. Тобто певні правила гри на ринку олігархів теж повинні існувати. І ці правила гри були ще до Зеленського і будуть після нього.

На жаль, з олігархами у нас ніхто не бореться і при Зеленському їхня кількість збільшилася на 1. Тобто Коломойський вернувся і відповідно олігархи нікуди не поїхали. Вони не злякалися Зеленського. Вони прийняли його і відповідно й зрозуміли, що скоріш за все він буде грати за їхніми правилами.

Більше – дивіться у відео програми.