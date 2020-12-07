Всесвітній економічний форум наступного року пройде в Сінгапурі, а не, як зазвичай, у швейцарському Давосі. Місце зустрічі змінили через пандемію COVID-19.

Річ у тім, що у Швейцарії діють надто суворі карантинні обмеження. Вони б не дозволили провести захід у цій країні у 2021 році. Про це інформує пресслужба Всесвітнього економічного форуму.

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Всесвітній економічний форум скликає щорічну зустріч у 2021 році в Сінгапурі з 13 по 16 травня. До Давосу форум повернеться у 2022 році,

– мовиться у повідомленні.

Зміна місця відображає пріоритет Форуму щодо охорони здоров’я та безпеки учасників і приймаючої громади. Після ретельного розгляду ситуації організатори вирішили, що Сінгапур є найкращим місцем для проведення зустрічі.

"На жаль, поточна ситуація з COVID-19 в Європі робить малоймовірним те, що ми зможемо створити необхідні умови для забезпечення здоров'я і безпеки наших співробітників та учасників... Сінгапур успішно впорався з пандемією", – поділився причинами такого рішення президент Давоського форуму Борге Бренд.

Він додав, що форум думали також провести в Люцерні навесні.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі – одна з найбільш знакових подій у світі бізнесу, політики, економіки. Захід зазвичай відбувається наприкінці січня; у Давосі збираються перші особи більшості країн, інвестори, бізнесмени, топменеджери.