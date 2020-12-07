Давоський форум у 2021 році стане Сінгапурським: подробиці
Всесвітній економічний форум наступного року пройде в Сінгапурі, а не, як зазвичай, у швейцарському Давосі. Місце зустрічі змінили через пандемію COVID-19.
Річ у тім, що у Швейцарії діють надто суворі карантинні обмеження. Вони б не дозволили провести захід у цій країні у 2021 році. Про це інформує пресслужба Всесвітнього економічного форуму.
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Всесвітній економічний форум скликає щорічну зустріч у 2021 році в Сінгапурі з 13 по 16 травня. До Давосу форум повернеться у 2022 році,
– мовиться у повідомленні.
Зміна місця відображає пріоритет Форуму щодо охорони здоров’я та безпеки учасників і приймаючої громади. Після ретельного розгляду ситуації організатори вирішили, що Сінгапур є найкращим місцем для проведення зустрічі.
"На жаль, поточна ситуація з COVID-19 в Європі робить малоймовірним те, що ми зможемо створити необхідні умови для забезпечення здоров'я і безпеки наших співробітників та учасників... Сінгапур успішно впорався з пандемією", – поділився причинами такого рішення президент Давоського форуму Борге Бренд.
Він додав, що форум думали також провести в Люцерні навесні.
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