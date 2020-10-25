Громадський рух "Чесно" зафіксував численні порушення під час всеукраїнського опитування. До прикладу, у Хмельницьку і в Києві виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського необмежену кількість разів.

Облік опитуваних не ведеться і кожен може проголосувати хоч кільканадцять разів. Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: які порушення виникли біля дільниць

Що відомо про порушення

За інформацією руху "Чесно", у Києві на виборчої дільниці стояла людина у накидці з написом "5 питань". Людина представилася волонтером, але свої документи показувати відмовилася. Водночас на папірцях немає жодних вихідних даних чи серійних номерів. Усі охочі голосують по декілька разів.

на виборчої дільниці стояла людина у накидці з написом "5 питань". Людина представилася волонтером, але свої документи показувати відмовилася. Водночас на папірцях немає жодних вихідних даних чи серійних номерів. Усі У Хмельницьку можна вкидати заповнені бланки для опитувань по кілька разів одному й тому ж виборцю, передає рух "Чесно".

Той, хто проводив опитування не заперечував і сказав, що йому для статистики така технологія згодиться,

– мовиться у повідомленні.

Про подібне порушення також активно повідомляють користувачі соцмереж.

Як українці кілька разів відповідають на питання Зеленського: дивіться відео

Водночас на інших дільницях опитування проходить спокійніше. Інтерв'юєри від Зеленського не контактують із виборцями й не схиляють їх для участі в опитуванні. Виборці самостійно підходять та виявляють бажання дати відповіді на питання президента.

Що відомо про всеукраїнське опитування

Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня. За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу