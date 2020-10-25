На питання від Зеленського відповідають необмежену кількість разів, – "Чесно"
Громадський рух "Чесно" зафіксував численні порушення під час всеукраїнського опитування. До прикладу, у Хмельницьку і в Києві виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського необмежену кількість разів.
Облік опитуваних не ведеться і кожен може проголосувати хоч кільканадцять разів. Про це повідомляє громадський рух "Чесно".
Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: які порушення виникли біля дільниць
Що відомо про порушення
- За інформацією руху "Чесно", у Києві на виборчої дільниці стояла людина у накидці з написом "5 питань". Людина представилася волонтером, але свої документи показувати відмовилася. Водночас на папірцях немає жодних вихідних даних чи серійних номерів. Усі охочі голосують по декілька разів.
- У Хмельницьку можна вкидати заповнені бланки для опитувань по кілька разів одному й тому ж виборцю, передає рух "Чесно".
Той, хто проводив опитування не заперечував і сказав, що йому для статистики така технологія згодиться,
– мовиться у повідомленні.
Про подібне порушення також активно повідомляють користувачі соцмереж.
Як українці кілька разів відповідають на питання Зеленського: дивіться відео
Водночас на інших дільницях опитування проходить спокійніше. Інтерв'юєри від Зеленського не контактують із виборцями й не схиляють їх для участі в опитуванні. Виборці самостійно підходять та виявляють бажання дати відповіді на питання президента.
Що відомо про всеукраїнське опитування
Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня. За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".
5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу