Всеукраїнське опитування від Зеленського профінансує "Слуга народу"
На засіданні Вищої ради партії "Слуга народу" вирішили профінансувати всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Зеленським. Відповідне рішення ухвалили 20 жовтня.
Партія укладе договір з компанією, що проводить соцопитування
У політсилі зазначили, що все законно. Адже "Слуга народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що займається соцопитуваннями. Про це мовиться у заяві на фейсбук-сторінці політсили.
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