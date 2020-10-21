На засіданні Вищої ради партії "Слуга народу" вирішили профінансувати всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Зеленським. Відповідне рішення ухвалили 20 жовтня.

Партія укладе договір з компанією, що проводить соцопитування

У політсилі зазначили, що все законно. Адже "Слуга народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що займається соцопитуваннями. Про це мовиться у заяві на фейсбук-сторінці політсили.

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