Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення так званого всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. Президенти щоденно озвучував по одному питанню, щоб дати час на роздуми, але їх злили в мережу. Згодом в ОПУ підтвердили, що ці питання справжні.

Про 5 питань всеукраїнського опитування від Володимира Зеленського розповідає 24 канал.

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5 запитань опитування:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Сам Володимир Зеленський встиг озвучити лише перші два питання. Згодом фото бланку почало "гуляти" соціальними мережами. Його достовірність "Новому времени" підтвердив заступник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

На усі ці питання будуть лише два варіанти відповіді – "так" або "ні".



Бланк з питаннями всеукраїнського опитування / Фото з соціальних мереж