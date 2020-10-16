Ніщо не заважає нам проводити всенародні опитування щотижня, – Зеленський
Президент Зеленський 16 жовтня озвучив вже всі 5 запитань з анонсованого ним всенародного опитування 25 жовтня. Він зауважив, що влада матиме змогу оцінити дієвість цього механізму і надалі проводити такі опитування частіше: кожного місяця, а то й – тижня.
Втім, на думку глави держави, така перспектива не надто тішить різних політиків. Про це Володимир Зеленський розповів під час відеозвернення, яке оприлюднив на власній фейсбук-сторінці.
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Так, президент наголосив, що зараз всі політики критикують ідею опитування, бо "бояться думки українців" та того, що вони "якісь дурні і неосвічені".
Він уточнив, що якщо українцям не подобаються запропоновані зараз 5 питань для опитування, то на офіційних сторінках, де з’явилось це відео, вони можуть пропонувати свої варіанти.
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"Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого", – навів приклади майбутніх запитань Зеленський.
Питання з анонсованого Зеленським всеукраїнського опитування 25 жовтня: відео
Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу
Більше про саме опитування 25 жовтня та різні думки стосовно нього читайте за посиланням.