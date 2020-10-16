Президент Зеленський 16 жовтня озвучив вже всі 5 запитань з анонсованого ним всенародного опитування 25 жовтня. Він зауважив, що влада матиме змогу оцінити дієвість цього механізму і надалі проводити такі опитування частіше: кожного місяця, а то й – тижня.

Втім, на думку глави держави, така перспектива не надто тішить різних політиків. Про це Володимир Зеленський розповів під час відеозвернення, яке оприлюднив на власній фейсбук-сторінці.

Важливо Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

Так, президент наголосив, що зараз всі політики критикують ідею опитування, бо "бояться думки українців" та того, що вони "якісь дурні і неосвічені".

Вони дуже бояться, бо якщо народовладдя запрацює – вони стануть непотрібними, їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їх партії, а їх думка не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування і ніщо не заважає нам щомісяця чи навіть щотижня дізнаватися твою думку,

– зауважив глава держави.

Він уточнив, що якщо українцям не подобаються запропоновані зараз 5 питань для опитування, то на офіційних сторінках, де з’явилось це відео, вони можуть пропонувати свої варіанти.

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"Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато-багато іншого", – навів приклади майбутніх запитань Зеленський.

Питання з анонсованого Зеленським всеукраїнського опитування 25 жовтня: відео

Зверніть увагу! Лише кілька днів тому Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день місцевих виборів 25 жовтня. Опитування не матиме юридичної сили та буде проводитись за межами виборчих дільниць.



Попри це ініціативу президента піддають критиці. Проведення опитування у день виборів дехто називає маніпуляціями влади.



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

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