Всеукраїнський освітній проєкт для вчителів презентували у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі. Він допоможе підвищити ефективність технічної освіти.

"Це лідерська освітня програма для вчителів і про вчителів. Проєкт насамперед націлений на підвищення якості викладання steam-дисциплін в школах. Нам потрібно якось зацікавити дітей у вивченні математики, фізики, хімії та інформатики", – зазначила генеральний директор ГО Фонд Розвитку Маріуполя Лілія Малицька.

Основна ціль, в рамках Steam Camp, допомогти вчителям. Це можливість насамперед подивитися та зрозуміти мотивацію бути вчителем, сформувати особисту візію розвитку та зрозуміти, як рухатися далі.

"Вчителям необхідно освоїти лідерські якості, інші якості та компетенції, які сьогодні є необхідними в 21 столітті. Це допоможе формувати людей нової якості, які завтра творитимуть світ кращим", – сказав керівник Української Академії Лідерства Роман Тичківський.

В компанії Метінвест, яка є партнером проєкту, зазначають, що участь в програмі вчителів дозволить по новому подивитися на систему освіти в Україні, налагодити більш тісну співпрацю навчальних закладів з профільними відомствами. Педагогів будуть відбирати за підсумками написання есе та відеотестування. Загалом до участі в програмі залучать близько 900 викладачів навчальних закладів різних рівнів з трьох міст – Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу.

"Наша з вами задача полягає у тому, що необхідно починати переламувати освітню підготовку в школах. Задача працювати з дітьми, пояснювати, що, до прикладу, програмування – це добре. Але не менш цікаво програмувати у виробництві – автоматизовувати виробничі процеси", – зазначив директор департаменту групи Метінвест Костянтин Войцеховський.

Вчителі міст такі проєкти підтримують і вважають, що важливо викликати в дітей бажання освоювати щось нове, подивитись на себе з іншого боку і знайти себе.

Проєкт буде тривати 7 місяців. Сподіваються, що результати сприятимуть зростанню відсотку успішного ЗНО за точними дисциплінами для учнів. А вчителі-учасники програми зможуть поділитись набутим досвідом зі своїми колегами. Серед партнерів проєкту – програма допомоги від американського уряду USAID.

Автор Юрій Погребняк