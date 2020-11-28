28 листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. З цієї нагоди в різних українських містах пройшли жалобні акції. Люди здебільшого долучалися до ініціативи "Запали свічку пам'яті".

Запоріжжя

Тут учасники поклали квіти до пам'ятника жертвам Голодомору , встановленого на центральному проспекті міста. Також запоріжці несли до пам'ятника жертвам Голодомору лампадки з запаленими свічками, хліб, різну випічку та зерно пшениці. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Як розповіла учасниці заходу на ім'я Наталія, вона "яблука дітям принесла".

Я думаю, що вони дивляться на нас, і ми за них проживаємо життя. Мама мені з дитинства розповідала про Голодомор. Коли люди сміялися, говорили, що його не було, я завжди знала, що голод був. Мама більше розповідала про 46 – 47 роки, а про 32 – 33 завжди у сім'ї пошепки розповідали,

– зазначила жінка.

Загалом участь у акції вшанування жертв Голодоморів в Запоріжжі взяла участь щонайменше сотня містян. Серед них представники обласної та міської влад, священники різних конфесій, бійці місцевих частин Національної гвардії, активісти, волонтери та ветерани війни на Донбасі.

Крім того, уподовж дня окремі жителі несли квіти та солодощі до будівлі колишнього будинку немовляти, де, за а даними істориків, у роки Голодомору померли майже 800 дітей.

Як вшановували пам'ять жертв Голодоморів у Запоріжжі / Фото "Радіо Свобода"

Дніпро

У центрі міста продемонстрували страви, які змушеними були їсти українські селяни, аби вижити в Голодомор. А охочі могли все спробувати. Отримала ця акція назву "Їдло 1932 – 1932", а організував її "Пласт".

Активісти, зокрема, створили інсталяцію – стіл із "наїдками". Серед страв, які приготували "пластуни", були млинці з кормового буряка та ріпака, з картопляного лушпиння та качанів кукурудзи, з перетертої кори дерев. За словами співорганізаторки акції Ірини Трифунтової, рецепти цих страв брали зі спогадів, записаних від свідків Голодомору.

Ми хочемо привернути увагу насамперед молодого покоління, яке мало що знає про ті події. Ці страви ні з чим не можна порівняти. Воно – несолене, смажене просто так, без олії. У млинцях з буряку відчувається трішки смак буряку та гірчинка від ріпаку. Власне, все,

– розповіла Трифунтова.

Акція до пам'яті жертв Голодоморів "Їдло 1932 – 1932" у Дніпрі / Фото "Радіо Свобода"

Учасники акції також виклали напис "32 – 33" лампадками. А у цей же час на привокзальній площі, де раніше стояв пам'ятник Григорієві Петровському, відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам'яті жертв Голодоморів. У пам'ять про загиблих учасники акції запалили лампадки та свічки. Священики кількох конфесій – УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та УГКЦ – відслужили панахиду.

Також у суботу неподалік від Дніпра, на 9-му кілометрі Запорізького шосе, біля Меморіалу жертвам Голодоморів та політичних репресій, відбулось покладання квітів.

Покладання квітів з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів на Запорізькому шосе: відео

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932 – 33 років.

Зверніть увагу Українці запалили свічки у пам'ять про жертв Голодомору: фото

Харків

Попри дощ, більш як півсотні харків'ян зібралися біля Хреста пам'яті, встановленого ще у 1989 році в Молодіжному парку. Люди тримали у руках прапори України та червоно-чорні знамена, запалені свічки, квіти, зв'язані оберемки пшениці, паляниці, а також фотографії своїх рідних, що померли від голоду. Про це повідомляє Укрінформ.

Також тут відбулася панахида. Молебень відслужив настоятель храму ПЦУ Святого Іоанна Богослова отець Віктор Маринчак.

Геноцид за часів Голодомору – це відповідь радянської влади на волелюбність українців, які вже в ХІХ столітті виступали проти кріпацтва, і потім, протягом 1920-х років, тисячі повстань були в Україні проти колективізації. Радянська влада жорстоко карала повстанців. Еліта нації була знищеною до пня,

– наголосив під час панахиди священнослужитель.

За його словами, радянська влада сподівалася, що народ України не підніметься з колін, але цього не відбулося – "останні 30 років ми будуємо нове життя в умовах незалежності".

А учасник заходу Володимир розповів, що прийшов із портретом своєї прабабці Марії Гнатівни, яка не пережила Голодомор.

"Я добре знаю про те, що тільки на території тоді столичної Харківщини загинули від голоду понад 2 мільйони людей, а на території України – в рази більше. Поки ми пам'ятаємо, усі вони живуть", – зауважив чоловік.

Вшанування пам'яті жертв Голодоморів у Молодіжному парку Харкова: відео

Зауважимо, на архівних світлинах років Голодоморів документалісти зберегли страшні кадри – люди замертво падали просто на вулицях Харкова. У місті збереглися кілька місць поховання жертв радянської продовольчої політики. Одне з таких – Хрест замореним голодом дітям на вулиці Академіка Павлова. Під ним – кілька десятків перепохованих останків.

Як вшановували пам'ять жертв Голодоморів у Харкові / Фото Укрінформу

Після заходу усі учасники попрямували до площі Свободи, аби долучитися до загальнонаціональної акції "Запали свічку". Загалом у Харкові свічки пам'яті запалювали від самого ранку.

Традиційно свічки запалили біля Меморіалу жертвам Голодоморів на виїзді з Харкова. У 2008 році місце для зведення комплексу обрали спеціально, адже довкола тодішньої української радянської столиці вимирали цілі села. І саме тут походить дорога на Москву, звідки і прийшов голод.

Вшанування жертв голодоморів біля пам'ятника на виїзді з Харкова: відео

Волинь

Жалобні акції пройшли, зокрема, в обласному центрі Луцьку. Vістяни та гості разом із місцевою владою поклали квіти до пам'ятного знаку Християнському милосердю волинян на Замковій площі. Опісля духовенство відслужило панахиду за загиблими, а усі присутні вшанували пам'ять загиблих у роки голодоморів хвилиною мовчання та поставили лампадки до символічного хреста.

У Луцьку вшанували пам'ять жертв Голодомору: відео

Крім того, вшанували пам'ять жертв Голодоморів у районному Володимир-Волинському. Люди зібралися біля символічної могили "Борцям за волю України" у парку "Слов'янський". Зрештою поклали квіти та запалили лампадки. Завершився захід хвилиною мовчання.

Володимир-Волинський згадав про жертв Голодоморів / Фото видання БУГ

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Рівне

Мітинг-реквієм відбувся на подвір'ї Свято-Покровського кафедрального собору. Учасники акції доєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання та пом'янули мільйони загубленних життів, які забрали три хвилі голодоморів в Україні. Також у храмі відслужили панахиду. Про це повідомляє видання "Вісті Рівненщини".

А з настанням темряви рівняни запалили свічки на підвіконнях та долучилися до загальноміської акції "Запали свічку пам'яті".

Акції до Дня пам'яті жертв Голодоморів у Рівному / Фото видань "Вісті Рівненщини" та "Все – тобі зрозуміло"

Донеччина

За підрахунками Центру досліджень геноциду українського народу, від голоду 1932 – 1933 років на Донеччині помирав практично кожен третій. Тут вшанували пам'ять загиблих, зокрема, в Краматорську та Лимані. В останньому місті відбулося наймасовіше покладання квітів – на місці масового поховання жертв Голодоморів. Також на Донеччині місцеві жителі запалили свічки на підвіконні на знак пошани всім загиблим в роки Голодоморів.

Вшанування пам'яті жертв Голодоморів у Лимані: відео

Херсон

Жителі міста зібралися біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму. Сюди люди прийшли зі свічками та квітами. Дехто приніс із собою яблука, повідомляє Суспільне.

За словами правозахисниці Наталії Бімбірайте, у тих, хто прийшов вшанувати пам'ять жертв голодомору, не завжди є загиблі в родині, та пригадати й вшанувати зламані долі – це поклик серця.

Ми маємо пам'ятати такі дати, їх відзначати, щоб і ми не забували і наступні покоління. Моя бабуся жила на Черкащині, і прабабуся і прадідусь. Розповідали, як вони виживали. Як вони їли лободу,

– зазначила вона.

День пам'яті жертв Голодоморів у Херсоні: дивіться відео

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Кривий Ріг

Тут люди зібралися біля пам'ятника жертвам голодоморів і політичних репресій. Містяни поклали хліб, колоски пшениці та квіти. Серед учасників акції – учні й студенти, армійці, представники патріотичних організацій і священники. Після поминальної панахиди запалили свічки.

Вшанування пам'яті жертв Голодоморів у Кривому Розі / Фото видань "Первый городской" і "Весь Кривой Рог"

Житомир

У місті відбувся мітинг-реквієм. Громадськість і влада поклали квіти та колоски пшениці до Сумуючого Янгола та запалили лампадки. Також Житомир долучився до всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".

Акції до Дня пам'яті жертв Голодоморів у Житомирі / Фото Житомирської міськради

Львів

Поминальні заходи відбулися а площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку. Попри негоду, в центрі Львова зібрались десятки небайдужих. Люди помолились у пам’ять про жертв Голодоморів і згадали загиблих хвилиною мовчання. Опісля запалили понад 2 тисячі свічок і лампадок.

Акції вшанування жертв Голодоморів у Львові / Фото пресслужби Львівської ОДА, видання 4studio

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Коротко про Голодомори в Україні

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921 – 1923, 1932 – 1933 і голод 1946-1947 років.

і голод років. Наймасштабнішим був Голод 1932 – 1933 років – саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

– саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. Мовиться передусім про укази щодо покарання за невиконання планів заготівлі зерна та розгром куркульських груп.

Терор голодом, що тривав в Україні у 1932 – 33 роках протягом 22-х місяців, забрав життя майже 4 мільйонів людей.

У СРСР ця тема була тривалий час забороненою. А 80-х років минулого століття її почали досліджувати.

Нині в Україні, відповідно до закону від 2006 року "Про Голодомор", голод 1932 – 1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу , а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". Крім того, постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників – Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича – визнано винними в організації Голодомору в Україні .

. 7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав.

Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства. Водночас Голодомор 1932 – 1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

Що слід знати про Голодомори в Україні: дивіться відео 24 каналу