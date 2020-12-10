Всі рішення приймаються мною: Шмигаль відкинув вплив ОП
Прем’єр Денис Шмигаль відкидає тезу про те, що зараз центром ухвалення рішень є Офіс Президента. За словами прем’єра, він тісно контактує з ОП, але "кінцеві рішення по багатьох питаннях – за мною".
За даними журналістів, коли звільняли міністра енергетики Ольгу Буславець, то Шмигаля поставили просто перед фактом і він про це звільнення не знав. На це прем’єр відповів в інтерв'ю "Українській правді": "У вас якісь неправильні джерела".
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Звільнення Буславець
На запитання, чи саме Шмигаль звільняв Буславець, він відповів: "Ну, звичайно, рішення я виносив". Глава уряду також сказав, що це рішення не приймали в ОП.
Воно приймалось мною, і всі рішення, які виносяться в Кабмін, приймаються мною, у кінцевому випадку,
– запевнив прем’єр.
Він також прокоментував перебування Буславець на посаді.
"Були дуже ефективні досягнення, були якісь незадоволення, відповідно, було прийняте рішення подивитись, як буде працювати міністерство при в.о. міністра Бойку", – сказав Шмигаль.
Співпраця з ОП
"Ініціація рішень буває різною, я тут не буду приховувати – ми тут у тісному контакті з Офісом Президента, ми працюємо, у нас конструктивна співпраця. Ми з президентом практично кожного дня контактуємо, працюємо над тими стратегіями і рішеннями, які відбуваються в країні. Але кінцеві рішення по багатьох питаннях – за мною", – розповів Шмигаль.
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