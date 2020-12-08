Перший паризький саміт лідерів нормандського формату відбувся у 2019 році. Від того часу Україна змогла виконати всі умови, які передбачені нормандським форматом.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель, мовиться в Укрінформі. Вона наголосила, що можна було б все зробити швидше та більше для реалізації домовленостей.

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"Загалом, за рік Україна виконала всі умови, що були передбачені зустріччю у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року. Чи можна було зробити більше та швидше – безумовно, якби ситуація залежала виключно від української сторони", – наголосила Мендель.

Вона також зазначила, що попри чутки, що Росія відмовляється від участі в нормандському форматі, вони будуть продовжувати роботу. Це підтвердив Володимир Путін під час розмови з Ангелою Меркель.

Крім того, речниця глави держави додала, що також російська сторона говорить про "готовність до подальшої співпраці в рамках Мінської групи ОБСЄ". Вона також посилалася на розмову Меркель із Путіним

За словами Меркель, з часу минулої зустрічі лідерів нормандської четвірки у Парижі:

повернули приблизно 200 полонених, які незаконно утримували на території ОРДЛО, в Росії та Криму;

вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня. Водночас режим тишу – не ідеальний і з порушеннями;

також відновили міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим перетинати лінію розмежування в нормальних умовах;

створюють нові пункти розведення сил та засобів;

провели реконструкція чинних КПВВ та створили нові;

Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, які можуть отримати усі необхідні соціальні послуги та виконання державою зобов’язань на підконтрольній території.

Довідка. 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії. більше про новини нормандської четвірки – читайте за посиланням.