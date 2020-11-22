У всіх росіян зберуть відбитки пальців: МВС Росії пояснило, для чого
У Росії усіх громадян зобов'яжуть здати відбитки пальців. Все для того, аби пізніше створити централізований банк "біометричних даних росіян і іноземців". Над ним працюватимуть приблизно 3 роки.
За цей час хочуть розробити програмне забезпечення, необхідне для формування та використання банку. Про це розповіли у МВС Росії, повідомила державна агенція ТАРС.
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Чиї дані зберігатиме банк:
- громадян Росії;
- іноземних громадян;
- осіб без громадянства.
Для чого створюють банк біометричних даних
У МЗС пояснили, що система повинна об'єднати:
- ресурси дактилоскопічної і фоноскопічної інформації;
- лабораторій ДНК-аналізу;
- комплексів біометричної ідентифікації особистості і фіксації пересування транспортних засобів;
- систем перевірки по оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичним обліками.
За словами глави МВС Володимира Колокольцева, створення єдиного банку даних підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції та інших зацікавлених федеральних органів.
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