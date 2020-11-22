У Росії усіх громадян зобов'яжуть здати відбитки пальців. Все для того, аби пізніше створити централізований банк "біометричних даних росіян і іноземців". Над ним працюватимуть приблизно 3 роки.

За цей час хочуть розробити програмне забезпечення, необхідне для формування та використання банку. Про це розповіли у МВС Росії, повідомила державна агенція ТАРС. Цікаво Сканери відбитків пальців визнали найменш безпечним способом аутентифікації Чиї дані зберігатиме банк: громадян Росії;

іноземних громадян;

осіб без громадянства. Для чого створюють банк біометричних даних У МЗС пояснили, що система повинна об'єднати: ресурси дактилоскопічної і фоноскопічної інформації;

лабораторій ДНК-аналізу;

комплексів біометричної ідентифікації особистості і фіксації пересування транспортних засобів;

систем перевірки по оперативно-довідкових, розшукових та криміналістичним обліками. Довідка. Дактилоскопія – розділ криміналістики, який досліджує конфігурації ліній на пучках пальців для ідентифікування особи.

Фоноскопія – розділ криміналістики, який вивчає звукову інформацію для розслідування злочину. За словами глави МВС Володимира Колокольцева, створення єдиного банку даних підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення поліції та інших зацікавлених федеральних органів.