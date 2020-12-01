Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що вже наприкінці наступного тижня (9 або 10 грудня) парламент нарешті ухвалить Державний бюджет на 2021 рік. І не треба буде заходити в так звану новорічну бюджетну ніч. Щоправда, голосування за кошторис може пройти на позачерговому засіданні.

Деталі заяви Разумкова щодо ухвалення бюджету-2021

За словами голови Верховної Ради, наразі триває робота у комітетах. Про це Разумков розповів у ефірі програми "Свобода слова".

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Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп. Якщо буде згода голосувати, якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет зможуть ухвалити наступного тижня, то парламент буде готовим зібратися на позачергове засідання,

– зазначив спікер.

І іншому разі, за словами Разумкова, держбюджет розглянуть уже наступного пленарного тижня – упродовж 14 – 18 грудня. Додамо, що 7 – 11 грудня нардепи працюють у комітетах і зустрічаються з виборцями.

"Сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет ухвалили та щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", – наголосив Разумков.

Бюджет має певні складності

Разумков, зауважив, що проєкт держбюджету до другого читання Кабінет Міністрів надав із затримкою на тиждень. Крім того, даються взнаки "непрості умови, в яких сьогодні перебуває держава".

Це не просто якийсь закон, це фінансовий документ, за яким буде наступний рік жити наша держава. Тому в нас є 10 днів, і навіть якби ми могли зробити це швидше, це нереально, і нам треба час для того, щоб його, зокрема, доопрацювати,

– підкреслив очільник парламенту.

Водочас він сподівається, що депутатам усе ж вистачить часу, аби виправити всі помилки, які зараз є у проєкті бюджету. За словами Размукова, сьогодні він бачить конструктивну позицію всіх фракцій – вони працюють і в профільному комітеті, і в інших комітетах.

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