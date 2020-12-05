Український інформаційний простір сколихнуло повідомлення, що Грузія незабаром може стати 31 країною Північноатлантичного альянсу. Втім, ця новина приголомшила хіба що українців, адже грузини наполегливо крокували до цього протягом останніх 12 років.

Про те, чому Україна ще й досі не вступила до НАТО та чому українцям там не раді – у відеоблозі "Мої думки тихі" на 24 каналі.

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Україна починала свій шлях до НАТО разом із Грузією. Обом країнам у 2008 році Альянс відмовив у наданні омріяного Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ), який був фактично останньою умовою для вступу. Однак і Україні, і Грузії відмовили.

От тільки грузини, на відміну від українців, не припинили боротьбу. Вони почали перебудовувати свою армію відповідно до так званих стандартів НАТО.

Ці стандарти стосувалися не стільки озброєння, скільки управління військом та матеріального й медичного забезпечення. Водночас єдине, на що спромоглася Україна – спробувати годувати армійців "як людей, а не як свиней".

Однак ця спроба провалилася, адже якщо нормально годувати армійців, то не залишиться грошей, які можна вкрасти. А от за такими правилами українським армійським чиновникам грати не цікаво.

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ припустили, що Україна може вступити в НАТО та стати повноцінним членом організації через десятиліття – у 2030 році. Детальніше про це – читайте тут.

Як діяли в Грузії

У цей самий час грузини не дозволяли собі таку поведіну. У них не знайшлося свої "Свинарчуків", щоб наживатися на армії, тому за 12 років вони зробили зі свого війська "цукерочку". Його тепер не відрізниш від армії НАТО.

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Якщо грузинам тепер таки дадуть ПДЧ, то це вже буде просто формальністю. Усе через те, що вони вже виконали його наперед. Саме тому Грузія має усі шанси стати 31 країною НАТО.

Для чого грузинам вступ до НАТО

Значна кількість українців можуть не розуміти, для чого Грузії вступ до Альянсу. Такий висновок можна зробити з того, що наразі 30% громадян не підтримують вступ України до НАТО вслід за Грузією.

Варто зауважити, що члени Альянсу є підписантами "Договору про колективну безпеку". Це означає, що у разі нападу на якусь з країн-членів, інші зобов'язані негайно її захистити. НАТО – це про спільний захист.

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Якби Україна чи Грузія були членами НАТО, то Росія ніколи б не наважилася напасти на країни, адже знала б, що отримає відсіч від решти країн-членів. Натомість у Росії розуміли, що воюватимуть лише зі слабшими за себе Грузією та Україною, тому й відібрали в грузинів Абхазію та Осетію, а в нас – Крим та Донбас.

Вступ до НАТО тим і важливий, що кожна країна Альянсу гарантує прийти іншим членам на допомогу у разі потреби.

Зважаючи на це, важко зрозуміти тих 30% українців, які кажуть, що вони проти вступу до НАТО. Виходить, що вони самі відмовляються від захисту сильних союзників, друзів та партнерів, які готові у скрутну хвилину допомогти. Така відмова є, як мінімум, недалекоглядністю, якщо не "тупістю".

Чому війна на Донбасі не є перешкодою

Час від часу від можновладців можна почути думку, що начебто до НАТО не беруть ті країни, які перебувають із сусідами в стані війни. Вони переконують, що Україні не варто "стукати в ті двері", адже Росія окупувала території держави.

Відповідно представники НАТО не будуть зацікавлені у приєднанні України, адже вони не хочуть за нас воювати.

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Однак насправді ця думка є хибною. Наприклад, Туреччина є членом НАТО, але має територіальний конфлікт на Кіпрі та постійні бойові зіткнення на своєму кордоні з Сирією. Тож ситуація з Грузією чи Україною, які перебувають в стані війни та мають окуповані території, не є перешкодою на шляху до членства в НАТО. Просто тоді в статуті Альянсу пропишуть ще один черговий виняток з правил.

Там вже прописано, що НАТО не воюватиме за іспанські території в північній Африці, за заморські території Франції та Нідерландів чи навіть за американські Гаваї.

Так само, коли Німеччина втупила до НАТО, то мала назву ФРН, бо інша половина країни тоді була окупованою Радянським Союзом. Однак це не завадило НАТО прийняти Німеччину до Альянсу.

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Тому й не варто вірити розповідям, що Україну не беруть в НАТО через війну з Росією.

Що перешкоджає Україні вступити до НАТО

Однією з причин того, чому в НАТО не зацікавлені Україною є формування її армії за радянським зразком. Протягом 30 років її так і не спромоглися осучаснити. Усе через те, що з "радянської" армії легше красти, аніж якби її побудували за зразком НАТО, де все прозоро та ведуть облік й аудит.

Саме це є справжньою причиною того, чому Грузія отримає ПДЧ, а Україна ні.

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Армія Грузії вже осучаснена, тому її з радістю приймуть в НАТО. Натомість в Україні влада завжди навмисно зберігала армію в зубожілому стані, аби на ній наживатися. Варто згадати хоча б Укроборонпром за часів Віктора Януковича чи діяльність Свинарчуків під час каденції Петра Порошенка.

Тільки тому Україна ще й досі не може стати членом Альянсу та не має можливості підписати "Договір про колективну безпеку", який має назву НАТО.