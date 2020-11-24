У новій Стратегії НАТО-2030 Україна очікує побачити перспективу, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі. Все тому, що протягом останніх років країна розширила партнерство з НАТО.

Протягом 11 років Україна не просунулася у напрямку політичного рішення щодо отримання плану. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Укрінформ.

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Однак, за словами Стефанішиної, від початку Революції Гідності Україна вдосконалила і розвинула співробітництво з Альянсом. Країна приєдналась до Програми розширених можливостей НАТО. Віцепрем'єрка також звернула увагу на реформу сектору безпеки і оборони, збільшення участі України у навчаннях НАТО тощо.

Що очікує Україна у стратегії НАТО-2030

Саме тому у новій стратегії НАТО, що формується на 10 років, можна побачити перспективу розвитку відносин України з Альянсом.

Очевидно, що Україна очікує побачити там (у стратегії НАТО-2030 – 24 канал) перспективу отримання ПДЧ,

– наголосила Стефанішина.

Крім цього, Стефанішина відзначила, що статус України як партнера з розширеними можливостями вже дає ефект. Зокрема, в СБУ і Державній службі спецзв’язку почали перехід на стандарти НАТО. Також національній Стратегії безпеки і оборони ключовими пріоритетами відзначили питання євроатлантичної інтеграції та розширення співпраці в рамках партнерства.

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