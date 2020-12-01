Вступ у НАТО: Україна очікує отримати план дій вже у 2021 році
Україна сподівається отримати план дій для членства у Північноатлантичному альянсі на саміті у 2021 році. У Міноборони наголосили, що важливо разом протистояти загрозам, зокрема, агресії Росії.
Мета швидкого отримання плану дій окреслена у Стратегії національної безпеки України, а курс на НАТО – у Конституції. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Мінооборони.
До речі НАТО і надалі збільшуватиме свою присутність в Чорноморському регіоні, – Столтенберг
Проінформуйте, будь ласка, свої столиці, ми будемо сподіватися на вашу всебічну політико-військову підтримку для прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО в 2021 році,
– зазначив Таран.
Таран порівняв Україну та Грузію
За словами Тарана, для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії, адже країни мають багато спільного. Зокрема, обидві зазнали агресії з боку Росії
Тому міністр наголосив, що потенційне членство в НАТО України і Грузії матиме істотний вплив на безпеку і стабільність у Чорноморському регіоні
Таран наголосив, що важливо разом протистояти глобальним загрозам. Наприклад, агресивній політиці Росії.
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