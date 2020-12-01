Україна сподівається отримати план дій для членства у Північноатлантичному альянсі на саміті у 2021 році. У Міноборони наголосили, що важливо разом протистояти загрозам, зокрема, агресії Росії.

Мета швидкого отримання плану дій окреслена у Стратегії національної безпеки України, а курс на НАТО – у Конституції. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Мінооборони.

До речі НАТО і надалі збільшуватиме свою присутність в Чорноморському регіоні, – Столтенберг

Проінформуйте, будь ласка, свої столиці, ми будемо сподіватися на вашу всебічну політико-військову підтримку для прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО в 2021 році,

– зазначив Таран.

Таран порівняв Україну та Грузію

За словами Тарана, для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії, адже країни мають багато спільного. Зокрема, обидві зазнали агресії з боку Росії

Тому міністр наголосив, що потенційне членство в НАТО України і Грузії матиме істотний вплив на безпеку і стабільність у Чорноморському регіоні

Таран наголосив, що важливо разом протистояти глобальним загрозам. Наприклад, агресивній політиці Росії.

Зверніть увагу! 12 червня Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей".

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