Вступ Північної Македонії до ЄС заблокувала ще одна сусідня держава
Болгарія поінформувала Європейську Комісію, що не підтримуватиме запропоновану систему перемовин щодо вступу в ЄС Північної Македонії. Однією з основних причин є мовна суперечка, що триває між двома державами. Раніше вступ до Євросоюзу для Північної Македонії блокувала інша її сусідка – Греція.
Проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, не передбачає гарантій, що умови, які висунула Болгарія, будуть виконані. Про це мовиться у зверненні МЗС Болгарії до Єврокомісії, повідомляє видання Novinite.
До слова Північна Македонія офіційно стала 30 членом НАТО
Чому Болгарія блокує вступ Північної Македонії:
Держава вважає недостатнім звичайну декларацію щодо деяких умов вступу в ЄС її сусідки. Тож Болгарія наполягає, щоб три питання були в письмовій угоді:
- критерієм членства в ЄС мають бути добросусідські відносини Північної Македонії,
- держава має використовувати офіційну конституційну назву Республіка Північна Македонія, а не коротку – Північна Македонія,
- формулювання цих вимог кандидату має бути однією з офіційних мов Євросоюзу, а не македонською.
Фактично всі ці вимоги і є звичайною декларацією, а не реальними юридичними кроками. Крім однієї, пункту про мову, адже саме за ним і ховається історична мовна суперечка двох держав.
Річ у тім, що болгарська й македонська мова належать до південнослов'янських мов і є дуже близькими одна до одної. Болгарія давно наполягає, щоб Північна Македонія визнала, буцімто македонська мова походить від болгарської.
Крім того, Болгарія наполягає на визнанні того, що буцімто македонська ідентичність загалом має болгарське коріння. До слова, крім болгарської, македонська мова дуже схожа й на сербську.
Як відреагувала Македонія
Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що своїми вимогами щодо добросусідських відносин Болгарія і сама порушує угоду про добросусідство від 2017 року.
Стаття 2 цього договору передбачає, що Болгарія повинна підтримувати шлях європейської асоціації з боку Північної Македонії.
У відповідь віцепрем'єр-міністр Болгарії Катерина Захарієва заявила, що за 3 роки дії цієї угоди Північна Македонія і сама її "неодноразово порушувала".
До слова, президент Північної Македонії Стево Пендаровскі вже неодноразово відхиляв вимоги Болгарії визнати болгарське коріння македонських національної ідентичності й мови.
Що було до цього?
Раніше шлях Північної Македонії до Європейського Союзу багато років блокувала Греція, яка також є сусідкою держави. Приводом для розбіжностей була колишня назва держави – Македонія.
Греція наполягала, що ця назва "краде" назву історичної області в її складі. Тож Північна Македонія, яка тоді ще мала іншу назву, провела референдум і змінила її.
До слова, суперечки з Болгарією мають таке ж коріння, адже історична область Македонія включає в себе північ Греції, Північну Македонію і частину Болгарії. Тож термінологічна проблема з назвами "македонська мова", "македонці" й власне "Македонія" досі шукає свого політичного рішення.
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