Болгарія поінформувала Європейську Комісію, що не підтримуватиме запропоновану систему перемовин щодо вступу в ЄС Північної Македонії. Однією з основних причин є мовна суперечка, що триває між двома державами. Раніше вступ до Євросоюзу для Північної Македонії блокувала інша її сусідка – Греція.

Проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, не передбачає гарантій, що умови, які висунула Болгарія, будуть виконані. Про це мовиться у зверненні МЗС Болгарії до Єврокомісії, повідомляє видання Novinite.

До слова Північна Македонія офіційно стала 30 членом НАТО

Чому Болгарія блокує вступ Північної Македонії:

Держава вважає недостатнім звичайну декларацію щодо деяких умов вступу в ЄС її сусідки. Тож Болгарія наполягає, щоб три питання були в письмовій угоді:

критерієм членства в ЄС мають бути добросусідські відносини Північної Македонії,

держава має використовувати офіційну конституційну назву Республіка Північна Македонія, а не коротку – Північна Македонія,

формулювання цих вимог кандидату має бути однією з офіційних мов Євросоюзу, а не македонською.

Фактично всі ці вимоги і є звичайною декларацією, а не реальними юридичними кроками. Крім однієї, пункту про мову, адже саме за ним і ховається історична мовна суперечка двох держав.

Річ у тім, що болгарська й македонська мова належать до південнослов'янських мов і є дуже близькими одна до одної. Болгарія давно наполягає, щоб Північна Македонія визнала, буцімто македонська мова походить від болгарської.

Крім того, Болгарія наполягає на визнанні того, що буцімто македонська ідентичність загалом має болгарське коріння. До слова, крім болгарської, македонська мова дуже схожа й на сербську.

Як відреагувала Македонія

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що своїми вимогами щодо добросусідських відносин Болгарія і сама порушує угоду про добросусідство від 2017 року.

Стаття 2 цього договору передбачає, що Болгарія повинна підтримувати шлях європейської асоціації з боку Північної Македонії.

У відповідь віцепрем'єр-міністр Болгарії Катерина Захарієва заявила, що за 3 роки дії цієї угоди Північна Македонія і сама її "неодноразово порушувала".

До слова, президент Північної Македонії Стево Пендаровскі вже неодноразово відхиляв вимоги Болгарії визнати болгарське коріння македонських національної ідентичності й мови.