Вступ України до Європейського Союзу підтримують 49% українців. Водночас найбільше таких людей проживає у західних областях, а найменше – на Донбасі. 27% українців взагалі не хочуть приєднання до будь-якої організації.

13,8% населення хочуть, щоб Україна приєдналася до Євразійського економічного союзу. Водночас 27% українців взагалі проти приєднання нашої держави до союзів. Про це мовиться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Цікаво Скільки громадян готові переїхати з України у США, ЄС та Росію: статистика

До яких союзів хочуть приєднатися українці

До ЄврАзЕС найбільше хочуть приєднатися мешканці Донбасу – 31,5%. Найменше – люди, які проживають на Заході країни – лише 5,2%. У центральних областях охочих приєднатися до союзу є 9%.

За членство України у НАТО виступає 41% населення, зокрема мешканці Заходу (54,6%) та Центру (29%). На Донбасі таких людей менше – 13,5% населення.

Додамо, що 37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою.

Крім того, 13% виступили за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входиь Росія.

Зверніть увагу! КМІС проводив опитування впродовж жовтня – листопада 2020 року. Телефоном опитали 1 502 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,6%.