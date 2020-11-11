Вступ України до ЄС підтримує половина населення, – опитування
Вступ України до Європейського Союзу підтримують 49% українців. Водночас найбільше таких людей проживає у західних областях, а найменше – на Донбасі. 27% українців взагалі не хочуть приєднання до будь-якої організації.
13,8% населення хочуть, щоб Україна приєдналася до Євразійського економічного союзу. Водночас 27% українців взагалі проти приєднання нашої держави до союзів. Про це мовиться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.
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До яких союзів хочуть приєднатися українці
До ЄврАзЕС найбільше хочуть приєднатися мешканці Донбасу – 31,5%. Найменше – люди, які проживають на Заході країни – лише 5,2%. У центральних областях охочих приєднатися до союзу є 9%.
За членство України у НАТО виступає 41% населення, зокрема мешканці Заходу (54,6%) та Центру (29%). На Донбасі таких людей менше – 13,5% населення.
Додамо, що 37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою.
Крім того, 13% виступили за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входиь Росія.
Що таке ЄврАзЕСЄвразійський економічний союз – це міжнародний союз, який створили у 2015 році. До нього увійшли Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія та Киргизстан. Головне завдання організації – вироблення єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування загального ринку. Як стверджують експерти, ЄврАзЕС є російською спробою антитези Європейського Союзу.
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