Україна не отримає членство в НАТО, поки не подасть офіційну заявку про надання спеціального Плану дій щодо членства. Через це вступ до НАТО наразі є нездійсненою мрією.

Офіційного звернення Україна поки не зробила, тому членство в НАТО наразі є нереалістичним. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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Що потрібно зробити Україні

Як зазначив Жданов, аби отримати членство в НАТО, українська юрисдикція має відповідати нормам міжнародного права. Вона має охоплювати всі сфери, починаючи з системи управління державою і закінчуючи боротьбою з корупцією.

Нам треба визначитися з переходом на так звані стандарти НАТО,

– заявив Жданов.

За його словами, після цього Україна має подати необхідну для членства заяву.

Довідка. Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може вступити до НАТО і без Плану дій щодо членства. Детальніше про це – читайте тут.

Як отримати План дій щодо членства в НАТО

Жданов заявив, що після подачі заявки на отримання Плану дій для членства (ПДЧ), представники НАТО відправлять в Україну комплексну комісію. Експерт зазначив, що вони також проведуть аудит усієї країни. Лише після цього складатимуть ПДЧ.

За словами Жданова, Україні треба зробити все для того, щоб вона відповідала критеріям для подачі необхідної заявки.

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Експерт зазначив, що важливою вимогою є корупційна складова. Як він розповів, усі процедури в країні мають бути прозорими та повинні відповідати міжнародним стандартам.

"Тобто треба кардинально змінювати законодавство в деяких сферах", – підкреслив Жданов.

Експерт також додав, що українська армія має бути сумісною зі збройними силами НАТО.

ПДЧ та вступ України в НАТО: що відомо