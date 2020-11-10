Конституційна криза начебто змусила прозріти владу та нарешті зрозуміти, яку загрозу для національної безпеки становлять недоброчесні судді. Це є закономірним наслідком попередніх дій влади, яка замість справжньої судової реформи приручала суддів. Найбільш показова тут історія Окружного адмінсуду Києва.

Нещодавно журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили нові записи з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які доводять, що багато представників вже чинної влади радо користувались послугами вовчого правосуддя. Про зв'язки Павла Вовка з високопосадовцями часів Зеленського – читайте у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

До теми Журналісти показали зв'язки ОАСК з Андрієм Богданом: записи розмов

Записи НАБУ доводять, що Вовк впливає на ключові суддівські органи

Записи НАБУ стали доказом, що в одному з ключових судів країни діє угрупування на чолі з головою суду, яке має всі ознаки злочинної організації. Воно не лише торгує правосуддям оптом і в роздріб, але й впливає на інші державні органи та всюди має своїх людей.

Зі плівок Вовка стає зрозуміло, що він впливає на ключові суддівські органи:

Вищу раду правосуддя;

Вищу кваліфікаційну комісію;

судову адміністрацію;

Конституційний Суд.

Павло Вовк назвав КСУ повністю підконтрольним. ОАСК хвалився, що саме він повпливав на скасування Конституційним Судом відповідальності за незаконне збагачення.

Очевидно, що його вуха стирчать і за скасуванням покарання за неправосудні рішення та брехню у деклараціях, що і спровокувало конституційну кризу.

Плівки Вовка свідчать про настільки кричущі порушення, що всі чекали швидкої та рішучої реакції Зеленського. Він навіть пообіцяв розібратись та заявив, що ручні судді йому не потрібні.

З публікації перших записів минув понад рік. Плівки 2020 року, а також оголошені НАБУ підозри у захопленні влади 7 суддям мали ще більший резонанс.

Зверніть увагу! Національне антикорупційне бюро 1 вересня оприлюднило записи розмов керівників Окружного адмінсуду Києва. Їх підозрюють у спробі захоплення судової влади. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Проте у президента продовжували мовчати, а в Офісу генпрокурора та у Вищій раді правосуддя відверто протидіяли розслідуванню та покривали вовче угрупування.

Двосерійний фільм журналістів "Слідство.Інфо" "Нарадча кімната", здається, пояснює таку ситуацію. У ньому оприлюднено раніше не розкриті записи з кабінету Павла Вовка, на яких зафіксовані дуже цікаві персонажі.

Фільм "Нарадча кімната": дивіться відео

У Павла Вовка є "свої" люди в Офісу генпрокурора

Я вже розповідав, як у Генпрокуратурі намагались блокувати проведення обшуків у Окружному суді, і як попередили суддів про заплановані обшуки. Тепер є чіткі докази, що у Вовка там є "свої" люди.

Роман Говда тривалий час очолював прокуратуру Києва. Після приходу в Офіс генпрокурора Венедіктової, він став її першим заступником.



Роман Говда / Фото LIGA.net

Виявляється, Говда приходив до Павла Вовка з проханням ухвалити потрібне йому рішення щодо одного звільненого прокурора, який хотів поновитись на посаді. І Вовк не лише запевнив, що все буде, як просить прокурор, але й дав поради, як краще це зробити.

Читайте також Війна суддів проти європейського майбутнього України: шокуючі наслідки рішення КСУ

До речі, Говда підтвердив, що спілкувався з Вовком щодо цієї справи. Цей епізод ще раз доводить, наскільки у Вовка все під контролем. Він може гарантувати замовнику будь-який результат, як жоден інший суд.

Особисті контакти Павла Вовка з Арсеном Аваковим

На плівках зафіксовано ще одне дуже гучне прізвище. І Павло Вовк, і особливо наближений до нього Євген Аблов вихваляються своїми особистими контактами з Арсеном Аваковим.

І це не просто дружні відносини. Там також все базується на ключовому вовчому принципі – "даш на даш". Відомий, як мінімум, один гучний випадок, коли Аваков скористався послугами вовчого правосуддя.

Справа "рюкзаків Авакова", де головним фігурантом був син міністра Олександр, мала чималий резонанс. Були записи, які свідчать про домовленість сина Авакова з його заступником Чеботарем. Ціни на ці рюкзаки були очевидно завищені, а тендер дуже сумнівним.

НАБУ оголосило підозру Олександру Авакову та затримало його. Для спростування цих звинувачень вирішили використати вовче правосуддя.



Головне про справу "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Була розроблена спеціальна схема. Один з учасників тендеру через 1,5 роки раптом вирішив оскаржити їх результати – мовляв, була порушена процедура.

Справа потрапила до Євгена Аблова, і він дуже оперативно розглянув позов та ухвалив рішення, що жодних порушень не було. Його ніхто не оскаржував і воно набрало чинності. Законність тендеру підтверджено "іменем України" і претензії НАБУ – безпідставні.



Євген Аблов / Фото "Антикор"

Але за принципом "даш на даш" тепер Аваков мав щось зробити для Вовка, і тут схема чітко спрацювала. Із записів випливає, що Аваков відіграв важливу роль, аби переконати уповноважену з прав людини Людмилу Денісову звільнити двох членів ВККС та призначити на їх місце людей Вовка.

Зв'язки Вовка з оточенням президента

Проте і це ще не все. Виявляється, голова Окружного суду тісно спілкувався з найближчим оточенням Володимира Зеленського і робив кроки, щоб продемонструвати президенту свою лояльність.

Зокрема, з оприлюднених журналістами плівок випливає, що рішення, яким було знято заборону на серіал "Свати", Вовк задумав як подарунок очевидному переможцю президентських виборів.

Зверніть увагу Мрія про судову реформу: чи викинуть Вовків та коли чекати повернення довіри українців

Часто згадується і прізвище особливо наближеного у той час до Зеленського Андрія Богдана. Вовк з ним активно спілкувався і навіть відвідував Офіс новообраного президента.

Нагадаю, що на опублікованих раніше записах НАБУ Вовк розповідає одному з членів ВРП про свій вплив на судову реформу. Тоді ж він заявив, що умовою збереження чинної Вищої ради правосуддя є заміна тодішнього голови Говорухи на лояльнішого.

Так і відбулось – головою ВРП став Андрій Овсієнко, а сам орган не лише не перезавантажили, а й істотно посилили. Це свідчить, що Вовк дійсно мав вплив на рішення, які приймались у Офісі президента.



Андрій Овсієнко / Фото офіційного порталу Судова влада України

Очевидно, що саме тому президент зберігає цей суд. Занадто глибоко інтереси його команди переплетені з інтересами Вовка.

Проте я дуже рекомендую Володимиру Зеленському не займатись самообманом. Варто почути нарешті самого Вовка та не сумніватись у їхній політичній проституції.

Вовче угрупування завжди орієнтується на владу, а вона точно через певний час буде не в Зеленського, а в інших руках. І тоді судді з Окружного будуть обслуговувати іншого господаря та танцювати на могилі Зеленського.

До речі, компанія Вовка чітко озвучила своє ставлення до чинного президента. Для них він "чистий лох".

Як влада зможе вийти з конституційної кризи

Зараз усі обговорюють, як вийти з конституційної кризи та зупинити продукування Конституційним Судом небезпечних для держави рішень.

Однак слід зрозуміти, що ця криза є лише вершиною айсбергу. Проблеми не лише з Конституційним Судом, але й з Вищою радою правосуддя, Окружним адмінсудом та іншими судами. І це є наслідком відсутності справжньої судової реформи.

Радимо ознайомитись КСУ – це лише вершина айсберга: експерт застеріг про інші проблеми

Точкові вирішення питання з Конституційним Судом не вирішить проблему. Бо у цей час Павло Вовк може організувати будь-яке рішення, яке буде не менш шкідливим для держави.