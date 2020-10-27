Втікача з Росії затримали на Луганщині: чоловік попросив про захист – фото
На Луганщині 26 жовтня затримали громадянина Росії у камуфляжі та з військовим наплічником. Чоловік заявив, що втік в Україну, бо вдома його переслідують за проукраїнські погляди.
Порушника виявили біля села Діброва. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
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Громадянину Росії – 33 роки. З собою він мав лише армійський рюкзак з найнеобхіднішими речами, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів.
Що розповів порушник
- Він – родом із Казані.
- Очолював філіал організації, яка сподівається змінити чинну владу у Росії.
- З 2016 році активно підтримував український полк "Азов". Зокрема, і матеріально.
- Кілька разів був засуджений.
- Останнім часом почав отримувати погрози, тому через страх за своє життя вирішив втекти в Україну.
- Усі армійські речі придбав у спеціальному магазині спеціально для втечі.
Про що попросив утікач
Громадянину Росії інкримінують незаконний перетин державного кордону України. Під час спілкування з прикордонниками, чоловік попросив визнати його біженцем на території України або людиною, яка потребує додаткового захисту.