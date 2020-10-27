На Луганщині 26 жовтня затримали громадянина Росії у камуфляжі та з військовим наплічником. Чоловік заявив, що втік в Україну, бо вдома його переслідують за проукраїнські погляди.

Порушника виявили біля села Діброва. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зверніть увагу П'яний та у літніх шльопках: чоловік незаконно намагався пробратися до Росії повз прикордонників

Громадянину Росії – 33 роки. З собою він мав лише армійський рюкзак з найнеобхіднішими речами, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів.

Що розповів порушник

Він – родом із Казані.

Очолював філіал організації, яка сподівається змінити чинну владу у Росії.

З 2016 році активно підтримував український полк "Азов". Зокрема, і матеріально.

Кілька разів був засуджений.

Останнім часом почав отримувати погрози, тому через страх за своє життя вирішив втекти в Україну.

Усі армійські речі придбав у спеціальному магазині спеціально для втечі.

Про що попросив утікач

Громадянину Росії інкримінують незаконний перетин державного кордону України. Під час спілкування з прикордонниками, чоловік попросив визнати його біженцем на території України або людиною, яка потребує додаткового захисту.



Речі втікача / Фото Державної прикордонної служби України